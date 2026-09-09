Villacher Gemüsegärtnerei lädt zu Betriebsführung ein

Die Veranstaltungsreihe „Landwirt:innen ins Rampenlicht“ geht am Montag, den 14. September 2026, in ihre dritte Runde. Beim Termin wird die Gemüsegärtnerei von Daniel Winter in Villach-Sankt Martin (Kirchensteig 10, direkt neben der Pfarrkirche) besucht. Der Betrieb blickt auf eine 100-jährige Geschichte zurück.

Erntesaison

„In unserem kleinen Betrieb bauen wir Gemüse, Jungpflanzen und im Frühjahr auch Schnittblumen an. Wir setzen auf Saisonalität, organischen Dünger und fast ausschließlich auf Handarbeit“, schildert Daniel Winter. Von 10 bis 12 Uhr führt der Gärtner durch den Betrieb und teilt seine Methoden, sein Rezept für eine lange Erntesaison sowie Einblicke in seine Direktvermarktung an junge Menschen. Hinter der Initiative steht die Bewegung Verantwortung ERDE, um regionale Bäuerinnen und Bauern zu stärken.

Lokal und gesund

René Kopeinig betont: „Der Zugang zu lokal angebauten und gesunden Lebensmittel ist ein wichtiger Schlüssel um zu einer sicher versorgten und sozial gerechten Stadt zu werden. Dafür lohnt es sich Bäuer:innen vor den Vorhang zu holen und ihre Arbeit ins Rampenlicht zu stellen.” Für die Anreise kann der Bus 5C genutzt werden (Abfahrt 9:34 Uhr ab Villacher Bus-Bahnhof Steig A, Ankunft 9:43 Uhr Haltestelle Villach-St. Martin Dorfplatz). Es wird um Anmeldung unter veranstaltung@verantwortung-erde.org gebeten.