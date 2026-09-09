Bekanntes Villacher Modegeschäft schließt nach 22 Jahren

Eine langjährige Ära in der Villacher Innenstadt neigt sich dem Ende zu: Nach mehr als zwei Jahrzehnten schließt die Boutique „Domino“ in der Köllpassage ihre Türen. Für Inhaberin Waltraud Köll bedeutet dieser Schritt den wohlverdienten Ruhestand nach fast fünf Jahrzehnten in der Modebranche.

Seit 2004 eigenständig

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, führt die 64-jährige Villacherin das rund 80 Quadratmeter große Geschäft seit 2004 eigenständig, nachdem sie den etablierten Namen von ihrer Vorgängerin übernommen hatte. Mit dem Jahresende ist nun aber definitiv Schluss – der finale Räumungsverkauf hat bereits begonnen. Eine Nachfolge für das Geschäft strebe sie nicht an.

Nur während dem Kirchtag geschlossen

Über die Jahre war es ein echter Ein-Frau-Betrieb: Bis auf eine zweijährige Ausnahme, in der sie Unterstützung durch eine Verkäuferin hatte, meisterte sie den Arbeitsalltag komplett alleine. Lediglich während der Villacher Kirchtagswoche gönnte sie sich eine kurze Auszeit und ließ den Laden geschlossen, heißt es im Medienbericht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2026 um 18:51 Uhr aktualisiert