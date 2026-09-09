Ab 2028: Neues Programm wartet auf die Burgarena Finkenstein

Der Kärntner Konzertveranstalter Semtainment übernimmt ab der Saison 2028 den gesamten Spielbetrieb der Burgarena Finkenstein. Die getroffene Vereinbarung sichert die Zusammenarbeit zunächst für sechs Jahre ab, mit der Option auf eine Verlängerung um weitere sechs Jahre. Für das Kärntner Unternehmen, das hoch über dem Faaker See bereits in den vergangenen Jahren mehr als 50 Veranstaltungen durchgeführt hat, markiert der Schritt eine Erweiterung des Portfolios.

Breiter gefächertes kulturelles Angebot

Künftig setzt der Veranstalter auf ein breiter gefächertes kulturelles Angebot. Neben den gewohnten Konzertformaten sollen verstärkt auch Kabarett, Comedy, Musicals und Klassik in der historischen Spielstätte Einzug halten. Zur Umsetzung dieser Erweiterung kooperiert Semtainment-Geschäftsführer Thomas Semmler mit der Hoanzl Agentur. Von dem Ausbau profitiert auch der Ticketvertrieb: Durch das erweiterte Programm gelangen künftig jährlich rund 50.000 zusätzliche Eintrittskarten über oeticket in den Verkauf.

Spielplanprogramm folgt

Auch für die Eigentümer der Burgarena, Thomas Seitlinger und Knud Klingler, biete die langfristige Partnerschaft Planungssicherheit. Ziel ist es, den einzigartigen Charakter des Veranstaltungsortes zu bewahren und zeitgleich die Infrastruktur kontinuierlich zu modernisieren. Mit der Übergabe des gesamten Spielbetriebs richtet sich der Blick nun auf die Vorbereitungen: Welcher Act die neue Ära 2028 eröffnen wird, ist derzeit noch offen. Das erste vollständige Spielplanprogramm wird im Herbst 2027 der Öffentlichkeit präsentiert.