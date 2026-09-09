Ohne Schein, aber mit Heroin: Mann schlief in Klein-LKW ein

Die alarmierte Polizeistreife konnte den betreffenden Klein-LKW kurz darauf auf einem nahegelegenen Parkplatz ausfindig machen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 30-jährigen Fahrzeuglenker, der am Fahrersitz eingeschlafen war und Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel aufwies.

Keinen Führerschein, keine Erlaubnis

„Zudem konnte bei ihm auch eine geringe Menge Heroin sichergestellt werden. Eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Fahrtauglichkeit verweigerte der 30-Jährige“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann ebenfalls nicht vorweisen. Die Zulassungsbesitzerin holte das Fahrzeug schließlich ab. Sie gab an, den Fahrzeuglenker zwar zu kennen, ihm jedoch keine Erlaubnis für die Inbetriebnahme des Wagens erteilt zu haben.

Rechtliche Konsequenzen

Für den 30-Jährigen hat der Vorfall nun rechtliche Konsequenzen. Er wird wegen des Verdachts auf unbefugten Gebrauch von Fahrzeugen sowie wegen strafbarer Handlungen nach dem Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Darüber hinaus drohen ihm verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen wegen des Verdachts auf das Lenken eines Fahrzeuges in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand und der fehlenden Lenkberechtigung.