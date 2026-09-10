LC Villach: Sprinttalent glänzt nach Verletzungspause mit Rekordzeit

Der 20-jährige Jakub Zembaty vom LC Villach glänzte in der Saison 2026 trotz einer viermonatigen Verletzungspause. Nach seiner Rückkehr holte er U23-Bronze über 100 Meter in 10,98 Sekunden.

Zudem stellte er über 300 Meter mit 33,89 Sekunden eine neue KLV-Bestleistung auf und brach damit den Rekord von Herwig Röttl.

Zudem stellte er über 300 Meter mit 33,89 Sekunden eine neue KLV-Bestleistung auf und brach damit den Rekord von Herwig Röttl.

Der 20-jährige Jakub Zembaty sticht unter den jungen Talenten im Sprintteam des LC Villach besonders hervor. Seine Saison 2026 begann beim Meeting in Ostrava vielversprechend, ehe ein hartnäckiges Rückenödem ihn zu einer viermonatigen Wettkampfpause und reduziertem Training zwang.

11-Sekunden-Marke über 100 Meter

Die verletzungsbedingte Phase verlangte dem Nachwuchssportler enorme mentale Stärke ab. Nach seiner Rückkehr feierte Zembaty große Erfolge: Bei den U23-Meisterschaften sicherte er sich Bronze und knackte mit einer Zeit von 10,98 Sekunden erstmals die 11-Sekunden-Marke über 100 Meter.

Beeindruckende Form

Neben der neuen persönlichen Bestzeit bewies er auch auf den längeren Sprintdistanzen seine beeindruckende Form. In Kapfenberg lief er die 300 Meter in 33,89 Sekunden und unterbot damit den Rekord des Olympiateilnehmers Herwig Röttl. Zu den weiteren Höhepunkten zählt eine neue KLV-Bestleistung: Trotz der monatelangen Zwangspause steigerte Zembaty seine Bestzeiten über 100 sowie 200 Meter deutlich und hielt seinen Wert über 400 Meter nahezu konstant.