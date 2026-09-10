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Das Bild zeigt die Polizei und ein Auto im Regen.
Im Frühverkehr kam es zu einem Unfall.
Villach
10/09/2026
Verkehrsunfall

Trümmerteile und Fahrspur blockiert: Unfall im Villacher Frühverkehr

Trümmerteile auf der Fahrbahn und gesperrte Spuren: Im Frühverkehr kam es zu einem Unfall.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Auf Kärntens Straßen herrscht derzeit dichter Verkehr und erhöhte Unfallgefahr aufgrund des regnerischen Wetters. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es auf der A2 Süd Autobahn in Fahrtrichtung Italien bereits zu einem Zwischenfall.

Reifenteile auf der Überholspur

Wie „Antenne Kärnten“ berichtete, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Streckenabschnitt zwischen Villach-Faaker See und Villach-Warmbad. Durch eine Kollision sind aktuell sowohl der Pannenstreifen als auch die erste Fahrspur blockiert. Zudem liegen Reifenteile auf der Überholspur, weshalb im gesamten Bereich um besondere Vorsicht gebeten wird.

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