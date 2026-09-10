Möglicher Führungswechsel sorgt beim VSV für Unruhe

Kurz vor dem Saisonstart sorgen Spekulationen um einen Rücktritt beim EC VSV für Unruhe. Eine Stellungnahme des Vereins steht bislang aus.

Nur Tage vor dem Beginn der neuen Spielzeit sorgt der EC VSV offenbar für erhebliche Unruhe abseits des Eises. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, soll Geschäftsführer Martin Winkler sein Amt zurückgelegt haben. Eine offizielle Bestätigung seitens des Vereins liegt bislang nicht vor.

Noch keine Stellungnahme

Dem Bericht zufolge sei der Druck auf den Geschäftsführer zuletzt spürbar gewachsen. Aus dem Umfeld des Klubs heißt es zudem, dass sich weitere Mitarbeiter bereits nach neuen beruflichen Alternativen umsehen sollen. Von VSV-Obmann Manfred Herzog gibt es bisher keine offizielle Stellungnahme.

Ausgang des Verfahrens ist offen

Zusätzlich verschärft wird die Lage durch finanzielle Herausforderungen. Neben einer allgemein angespannten Budgetsituation läuft gegen den Verein weiterhin ein Finanzstrafverfahren in zweiter Instanz. Dabei geht es um einen Streitwert von über einer Million Euro, der Ausgang des Verfahrens ist weiterhin offen. Für den Verein gilt die Unschuldsvermutung.