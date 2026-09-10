Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt Rauchschwaden über Velden.
Die Feuerwehr steht im Einsatz.
Velden
10/09/2026
Aktuell

Rauchwolke über Velden: Feuerwehr steht im Einsatz

In Velden geriet am Donnerstagvormittag ein Objekt in Brand und löste einen Feuerwehreinsatz aus.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wie Leser von 5 Minuten am Donnerstagvormittag meldeten, stiegen in Velden plötzlich Rauchwolken auf, dazu gingen auch einige Bilder in der Redaktion ein.

Bild auf 5min.at zeigt Rauchschwaden über Velden.
©5 Minuten

Feuerwehr bestätigt Brand

Nach ersten Informationen soll es sich um einen Brand in einem Gebäude handeln. Das Brandgeschehen selbst wurde auf Nachfrage bei der Feuerwehr Velden bestätigt, weitere Informationen, wie groß der Brand ist und ob es verletzte Personen gibt, stehen noch nicht fest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2026 um 11:02 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at