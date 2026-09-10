Rauchwolke über Velden: Feuerwehr steht im Einsatz

In Velden geriet am Donnerstagvormittag ein Objekt in Brand und löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Wie Leser von 5 Minuten am Donnerstagvormittag meldeten, stiegen in Velden plötzlich Rauchwolken auf, dazu gingen auch einige Bilder in der Redaktion ein.

©5 Minuten

Feuerwehr bestätigt Brand

Nach ersten Informationen soll es sich um einen Brand in einem Gebäude handeln. Das Brandgeschehen selbst wurde auf Nachfrage bei der Feuerwehr Velden bestätigt, weitere Informationen, wie groß der Brand ist und ob es verletzte Personen gibt, stehen noch nicht fest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2026 um 11:02 Uhr aktualisiert