Jetzt ist es fix: Martin Winkler tritt als VSV-Geschäftsführer zurück

Nach Gerüchten am Morgen ist es offiziell: Martin Winkler tritt als VSV-Geschäftsführer zurück. Der Vorstand arbeitet bereits an der Nachfolge und prüft die Finanzen.

Martin Winkler hat seine Funktion als Geschäftsführer der EC VSV GmbH niedergelegt. Nachdem entsprechende Gerüchte – wir berichteten – bereits am Morgen im Umlauf waren, herrscht nun Gewissheit.

Langfristige und tragfähige Lösung gesucht

Der Vorstand des Vereins hat diesen Schritt zur Kenntnis genommen und umgehend die Suche nach einer geeigneten Nachfolge gestartet, um baldmöglichst eine langfristige und tragfähige Lösung für die Führung des EC iDM Wärmepumpen VSV vorzustellen.

Weitere Schritte sollen folgen

Ehe ein neuer Geschäftsführer endgültig bestellt wird, verschafft sich die Vereinsführung im Zuge einer geordneten Übergabe einen vollständigen Überblick über die finanzielle und wirtschaftliche Lage der GmbH, heißt es. Die Bestandsaufnahme dient als Basis für die künftige Ausrichtung und die weiteren Entscheidungen des Klubs: „Über die nächsten personellen und organisatorischen Schritte wird der Verein informieren, sobald diese feststehen“, heißt es in einer Aussendung des Vereins abschließend.