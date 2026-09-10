„Kannst du mir was überweisen?“: Gefälschte Bürgermeister-Mails im Umlauf

Schon mal ein etwas seltsames Mail vom Bürgermeister bekommen? Fragt er gar um eine Überweisung? Wie Bürgermeister Christian Hecher der Marktgemeinde Bad Bleiberg auf Facebook schreibt, waren in den abgelaufenen Tagen Mails in seinem Namen im Umlauf – natürlich handelt es sich dabei um Fälschungen.

Zum Verwechseln ähnlich

„Wir hatten einen Seniorentag, dort wurde ich von einem Gemeinderat angesprochen, was das für ein Mail von mir sein soll“, so Hecher gegenüber 5 Minuten. Für ihn war rasch klar, hier handelt es sich um eine falsche Adresse. Die besagte Mail sei laut ihm aber zum Verwechseln ähnlich gewesen, auch eine Signatur war dabei – nur die Endung der Mail habe nicht gestimmt. Im Inhalt ging es immer um die Bitte einer Überweisung oder Besorgung, ergänzt Hecher im Gespräch mit der Redaktion.

Etwa zehn Mails, dann Ruhe

Das Gemeindeservicezentrum wurde dann verständigt, dem Bürgermeister seien auch nur die Mails bekannt, welche am Montag versendet wurden. Laut ihm sollen es etwa zehn Stück gewesen sein: „Danach habe ich nichts mehr davon gehört, es ist verstummt“, ergänzt er abschließend.