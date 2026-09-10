Generalprobe vor ICE-Start: VSV empfängt Augsburger Panther

Vor dem Auftakt in die win2day ICE Hockey League steht für den EC iDM Wärmepumpen VSV die finale Generalprobe auf dem Programm. Am Freitag um 19:15 Uhr empfangen die Blau-Weißen den DEL-Klub Augsburger Panther in der Stadthalle Villach.

Formkurze zeigt nach oben

Nach sieben intensiven Testspielen geht es für das Team von Headcoach Pierre Allard darum, das Erarbeitete abzurufen und Selbstvertrauen für den anstehenden Ligastart zu tanken. Trotz erst eines Testspielsiegs zeigte die Formkurve der Villacher zuletzt nach oben. So präsentierte sich die Mannschaft beim knappen 3:4 gegen Olimpija Ljubljana phasenweise auf Augenhöhe. Gegen Augsburg soll nun der nächste Schritt gelingen. Allard muss bei der Generalprobe allerdings auf Alexander Rauchenwald, Thomas Vallant und Alex Wall verzichten.

Namhafte Besetzung

Mit den Augsburger Panthern wartet ein harter Gradmesser. Der DEL-Klub, der von Ex-NHL-Coach Bill Peters trainiert wird, hat den Kader im Sommer namhaft verstärkt. Neben Rückkehrer Trevor Parkes wurden unter anderem Sean Malone, Luke Toporowski und Verteidiger Noel Hoefenmayer verpflichtet. Das Tor hütet der deutsche Nationalkeeper Tobias Ancicka. Für den VSV ist die Begegnung die letzte Standortbestimmung, bevor bereits eine Woche später das erste Ligaspiel auswärts bei den Pioneers Vorarlberg wartet.