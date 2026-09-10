Europäische Mobilitätswoche: Bike-Tour, Öffi-Schau und barrierefrei Busfahren
Von 16. bis 22. September findet die „Europäische Mobilitätswoche“ auch in Villach statt. Die Stadt beteiligt sich mit Aktionen und Veranstaltungen unter dem Motto „Mobilität für alle“.
Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche werden ressourcenschonende und zukunftsweisende Mobilitätsangebote sichtbar gemacht, teilt die Stadt Villach mit. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten arbeiten wir mit Hochdruck daran, diese Angebote auszubauen und zu stärken – sei es im Bereich der Öffis, der Radwege oder auch der Gehwege“, sagt Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh. „Im Zuge der Mobilitätswoche wird es auch heuer für alle möglich sein, Öffis und Co. genauer unter die Lupe zu nehmen und sich selbst ein Bild zu machen.“
Positive und negative Bereiche für Radler überprüfen
Am Donnerstag, 17. September, findet eine „Technical-Bike-Tour“ statt, bei der Vertreter der Stadt sowie der Radlobby Kärnten mit Interessierten auf Rädern positive sowie negative Bereiche für Radler genauer unter die Lupe nehmen. Treffpunkt ist am Hans- Gasser-Platz um 16 Uhr.
Großer Mobilitätstag am Hans-Gasser-Platz
Am Freitag, 18. September (10 bis 14 Uhr), geht der große Mobilitätstag auf Hans-Gasser-Platz, Rathausplatz, sowie am oberen und unteren Kirchenplatz über die Bühne. Neben einer Öffi-Fahrzeugschau und einer Fahrrad-Selbsthilfe-Reparatur-Werkstatt gibt es auch ein Gewinnspiel mit einem „Kärnten-Ticket“ als Hauptpreis, wird weiter mitgeteilt. Der „Parcours der Sinne“ des ÖZIV macht erfahrbar, wie sich Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder im Rollstuhl durch den Alltag bewegen.
Barrierefrei Busfahren üben
Am Sonntag, 20. September (14 bis 16 Uhr) können Menschen mit Geh- und Seh-Beeinträchtigung bei Dr. Richard in der Seebacher Allee 16 ohne Zeitdruck das Busfahren üben. „Ich bedanke mich bei unseren Partnern Radlobby Kärnten, ÖZIV, Initiative WÖSTA, Kärntner Linien, Fahrgast Kärnten, LenaPlant und Dr. Richard für die tolle Kooperation“, sagt Stadtrat Jabali-Adeh. Genaue Informationen gibt es auf der Website der Stadt Villach.