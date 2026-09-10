Europäische Mobilitätswoche: Bike-Tour, Öffi-Schau und barrierefrei Busfahren

Von 16. bis 22. September findet die „Europäische Mobilitätswoche“ auch in Villach statt. Die Stadt beteiligt sich mit Aktionen und Veranstaltungen unter dem Motto „Mobilität für alle“.

Im Rahmen der Europäischen Mo­bilitätswoche werden ressourcen­schonende und zukunftsweisende Mobilitätsangebote sichtbar ge­macht, teilt die Stadt Villach mit. „Im Rahmen unserer Möglich­keiten arbeiten wir mit Hochdruck dar­an, diese Angebote auszubauen und zu stärken – sei es im Bereich der Öffis, der Radwege oder auch der Gehwege“, sagt Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh. „Im Zuge der Mobilitäts­woche wird es auch heuer für alle mög­lich sein, Öffis und Co. genauer unter die Lupe zu nehmen und sich selbst ein Bild zu machen.“

Positive und negative Bereiche für Radler überprüfen

Am Donnerstag, 17. September, findet eine „Technical-Bike-Tour“ statt, bei der Vertreter der Stadt sowie der Radlobby Kärnten mit Interessierten auf Rädern positive sowie negative Be­reiche für Radler genauer unter die Lupe nehmen. Treffpunkt ist am Hans- Gasser-Platz um 16 Uhr.

Großer Mobilitätstag am Hans-Gasser-Platz

Am Freitag, 18. September (10 bis 14 Uhr), geht der gro­ße Mobilitätstag auf Hans-Gasser-Platz, Rathausplatz, sowie am oberen und unteren Kirchenplatz über die Büh­ne. Neben einer Öffi-Fahrzeugschau und einer Fahrrad-Selbsthilfe-Repara­tur-Werkstatt gibt es auch ein Gewinn­spiel mit einem „Kärnten-Ticket“ als Hauptpreis, wird weiter mitgeteilt. Der „Parcours der Sinne“ des ÖZIV macht erfahrbar, wie sich Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder im Rollstuhl durch den Alltag be­wegen.

Barrierefrei Busfahren üben

Am Sonntag, 20. September (14 bis 16 Uhr) können Menschen mit Geh- und Seh-Beeinträchtigung bei Dr. Richard in der Seebacher Allee 16 ohne Zeit­druck das Busfahren üben. „Ich bedanke mich bei unseren Part­nern Radlobby Kärnten, ÖZIV, Initia­tive WÖSTA, Kärntner Linien, Fahr­gast Kärnten, LenaPlant und Dr. Richard für die tolle Kooperation“, sagt Stadtrat Jaba­li-Adeh. Genaue Informationen gibt es auf der Website der Stadt Villach.

