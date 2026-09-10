Schwerer Motorradunfall auf A10: Lenkerin 60 Meter über Fahrbahn gerutscht

Schwerer Motorradunfall auf der A10 bei Villach: Eine 63-jährige Französin geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, stürzte und rutschte rund 60 Meter über die Fahrbahn.

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der A10 im Bereich der Abfahrt Villach West. Eine 63-jährige Motorradfahrerin aus Frankreich geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und stürzte. Die Frau war am 10. September mit ihrem Motorrad auf der A10 unterwegs, als sie im Bereich der Abfahrt Villach West die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Rund 60 Meter über Fahrbahn gerutscht

Nach dem Sturz rutschte die 63-Jährige gemeinsam mit ihrem Motorrad rund 60 Meter über die Fahrbahn. Schließlich kam sie schwer verletzt zum Liegen. Die Rettung versorgte die Motorradfahrerin und brachte sie anschließend in das LKH Villach. Aufgrund des Unfalls musste die Abfahrt Villach West für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Sperre dauerte rund eine Stunde.