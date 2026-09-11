Immer wieder Diesel weg: Nun wurden zwei Männer in Kärnten festgenommen

Seit Juli soll in Villach (Kärnten) mehrfach Diesel aus abgestellten Lkw gestohlen worden sein. Nun wurden zwei Tatverdächtige auf frischer Tat ertappt.

In Villach soll es seit Juli 2026 wiederholt zu Diebstählen von Dieseltreibstoff gekommen sein. Zwei Lkw-Fahrer erstatteten am 1. September Anzeige, nachdem über Nacht mehrmals Diesel aus den Tanks ihrer abgestellten Fahrzeuge abgezapft worden war. In der Nacht auf Freitag, 11. September, beobachteten die beiden gegen Mitternacht schließlich zwei bislang unbekannte Männer, die sich den geparkten Lkw näherten. Sie verständigten umgehend die Polizei.

Zwei Männer bei Tat ertappt

Bei der anschließenden Intervention konnten die beiden Verdächtigen bei der Tat betreten werden. Die Männer flüchteten zunächst zu Fuß, wurden jedoch kurze Zeit später im Zuge einer polizeilichen Fahndung aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17- und einen 20-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land. Beide zeigten sich laut Polizei geständig.

Diesel für eigene Fahrzeuge verwendet

Als Motiv gaben die beiden Männer Geldnot an. Den gestohlenen Treibstoff sollen sie für ihre eigenen Fahrzeuge verwendet haben. Die polizeilichen Erhebungen zu den bisherigen Diebstählen und den weiteren Umständen sind noch nicht abgeschlossen.