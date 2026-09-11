Hoher Besuch in Kärnten: Harley-Weltprominenz bei Bike Week

Sechs Tage lang stehen Motorräder, gemeinsame Erlebnisse, Musik und zahlreiche Programmpunkte im Mittelpunkt. Probefahrten mit den aktuellen Harley Davidson-Modellen, die Offroad Experience und die neue Kooperation mit Jeep werden von den Besucher gut angenommen. Auch bei wechselhaftem Wetter bleibt das Harley Village geöffnet und das Programm findet wie geplant statt. Für das Highlight der Veranstaltung, die große Harley Parade am Samstag, werden gute Wetterbedingungen erwartet.

Hoher Besuch

Besonders hochkarätig ist heuer die Präsenz der internationalen Harley Davidson-Führung. So ist Artie Starrs, President und CEO von Harley Davidson extra angereist. Bill Davidson, Urenkel des Harley Davidson-Mitgründers William A. Davidson und seit vielen Jahren Botschafter der Marke, zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der Harley Davidson-Welt und ist ebenfalls wieder am Faaker See zu Gast. Unter den weiteren Gästen sind weitere hochrangigen Harley Davidson-Vertreter, um die Veranstaltung, die jährlich rund 100.000 Besucher anzieht, hautnah mitzuerleben.