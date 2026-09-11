Gratis-Gartenwissen in Villach: Tipps für Kompost, Obstbäume & Beete

Das Herbstprogramm der beliebten Vortragsreihe startet am 16. September mit dem Thema „Der Kompost – Unser schwarzes Gold“ mit Christiane Halder und Hans Madritsch, Pionieren im ökologischen Landbau.

Die beliebte Workshop- und Vortragsreihe „Natur im Garten“ geht in die nächste Runde. Christiane Halder und Hans Madritsch starten am 16. September mit dem Workshop „Schwarzes Gold“ zum Thema Kompostierung. Sie geben Tipps, wie man aus Garten- und Küchenabfällen wertvollen Humus entstehen lässt und spannen den Bogen von der Wurmkiste über Häckselgut und Gesteinsmehl bis hin zu Kompostmieten.

„Willst mich pflanzen?“

In einem weiteren Workshop vermitteln Halder und Madritsch am 17. Oktober unter dem Titel „Willst mich pflanzen?“, wie man Obstgehölze erfolgreich einsetzt – von der richtigen Sorte bis zur Standortwahl. Man lernt, wie eine clevere Obstgartenplanung umgesetzt wird, bei der Platzbedarf, Baumgrößen und Standortbedingungen berücksichtigt werden. Auch die richtigen Lichtverhältnisse und die Bodenbeschaffenheit sind zu bedenken. Außerdem erfährt man, wie man überhaupt hochwertiges Pflanzmaterial beschaffen kann.

Permakultur

Um die Permakultur im Hausgarten geht es im Vortrag von Mario Molina-Kescher am 11. November. Permakultur bietet einen regenerativen Ansatz und verfolgt das Ziel, vielfältige und widerstandsfähige Ökosysteme aktiv zu stärken. Durch kluge und ressourcenschonende Planung sollen Mensch und Umwelt in ein gesünderes Gleichgewicht gebracht werden. „Es wartet wieder ein tolles Programm. Für die Workshops ist eine Anmeldung erforderlich – sichern Sie sich jetzt ihren Platz“, sagt Umweltschutzreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh.