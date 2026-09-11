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Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in Villach
Die Feuerwehren wurden aufgrund einer Ölspur gerufen.
Villach
11/09/2026
Heute

Feuerwehreinsatz: Ölspur auf Bleiberger Straße

Im Bereich der Bleiberger Straße kam es am heutigen Freitag zu einer Ölspur. Zwei Feuerwehren wurden gerufen,

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)
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Heute wurde die Freiwillige Feuerwehr Fellach zu einem technischen Einsatz gerufen. Aus unbekannter Ursache kam es im Bereich der Bleiberger Straße zu einer Ölspur.

Ölspur wurde gebunden

Die Ölspur wurde gemeinsam mit der HFW Villach gebunden. Einsatzleitung hatte die FF Fellach. Weitere Kräfte: Hauptfeuerwache Villach, Straßenmeisterei

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