Feuerwehreinsatz: Ölspur auf Bleiberger Straße

Im Bereich der Bleiberger Straße kam es am heutigen Freitag zu einer Ölspur. Zwei Feuerwehren wurden gerufen,

Die Feuerwehren wurden aufgrund einer Ölspur gerufen.

Die Feuerwehren wurden aufgrund einer Ölspur gerufen.

Heute wurde die Freiwillige Feuerwehr Fellach zu einem technischen Einsatz gerufen. Aus unbekannter Ursache kam es im Bereich der Bleiberger Straße zu einer Ölspur.

Ölspur wurde gebunden

Die Ölspur wurde gemeinsam mit der HFW Villach gebunden. Einsatzleitung hatte die FF Fellach. Weitere Kräfte: Hauptfeuerwache Villach, Straßenmeisterei