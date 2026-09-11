/ ©Freiwillige Feuerwehr Fellach
Feuerwehreinsatz: Ölspur auf Bleiberger Straße
Im Bereich der Bleiberger Straße kam es am heutigen Freitag zu einer Ölspur. Zwei Feuerwehren wurden gerufen,
Heute wurde die Freiwillige Feuerwehr Fellach zu einem technischen Einsatz gerufen. Aus unbekannter Ursache kam es im Bereich der Bleiberger Straße zu einer Ölspur.
Ölspur wurde gebunden
Die Ölspur wurde gemeinsam mit der HFW Villach gebunden. Einsatzleitung hatte die FF Fellach. Weitere Kräfte: Hauptfeuerwache Villach, Straßenmeisterei
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