Gratis-Parkplätze in Villach plötzlich weg? Das sagt die Stadt

Jeden Morgen parkt eine Leserin in der Italiener Straße, um zur Arbeit zu gehen. Doch seit Kurzem ist dort plötzlich ein Teil der Stellplätze kostenpflichtig. Wir haben bei der Stadt nachgefragt.

Wer täglich zur Arbeit nach Villach pendelt, ist oft auf das Auto und somit auf ausreichend Parkmöglichkeiten angewiesen. Ein Bonus, wenn diese kostenlos sind. Eine Leserin bemerkte nun vor Kurzem eine diesbezügliche Änderung in der Italiener Straße: Ein Teil der bisher kostenlosen Stellplätze, die gerne von Pendlern genutzt wurden, ist seit Wochenbeginn gebührenpflichtig.

„Viele waren überfordert“

„Seit heute ist in der Italiener Straße die Gratis-Parkzone verkleinert worden und ist jetzt einfach gebührenpflichtig“, meldete sich eine Leserin am 7. September bei der 5-Minuten-Redaktion. Sie selbst parke dort unter der Woche täglich, da sie in Villach arbeitet. Am nächsten Morgen beobachtete sie gegen 6.30 Uhr die Auswirkungen der neuen Regelung. „Viele waren überfordert und konnten keinen Parkplatz finden“, schildert sie. Von der neuen Regelung ist sie kein Fan: „Für Personen, die in Villach arbeiten, wirklich schrecklich, da es fast gar keine gratis Parkplätze mehr gibt“, erklärt sie.

Mehr Parkplätze als vorher

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt die Stadt Villach die geänderte Aufteilung der Parkflächen. Beschlossen wurde diese bereits am 3. Juli 2026 vom Villacher Gemeinderat. Allerdings widerspricht die Stadt dem Eindruck, dass dadurch insgesamt deutlich weniger kostenlose Stellplätze zur Verfügung stehen. Hintergrund ist der Abriss des Gebäudes in der Italiener Straße 28. Dadurch sei zusätzlicher Platz entstanden, der ebenfalls zum Parken genutzt werden kann. „Die Anzahl der kostenlosen Stellplätze ist weitestgehend gleichgeblieben, da zusätzliche Gratis-Flächen geschaffen wurden“, heißt es seitens der Stadt gegenüber 5 Minuten. Insgesamt gebe es auf dem Parkplatz in der Italiener Straße durch den Abriss sogar mehr Stellplätze als zuvor.

©villach.at/parken Im Bereich der schraffierten Fläche gibt es eine neue Kurzparkregelung.

Leserin berichtet von Parkplatzsuche am frühen Morgen

Die Kritik der Leserin geht allerdings über die konkrete Änderung hinaus. Sie sieht vor allem Pendler zunehmend vor einem Problem. Gerade kostenlose Parkplätze seien für Menschen wichtig, die täglich zum Arbeiten in die Stadt fahren. Die Stadt verweist hier auf andere Möglichkeiten, konkret:

Pendler:innen können günstig (30,- Monat bei Jahresticket) ein Dauerparkticket in der Grünen Zone erwerben bzw. die kostenfreien Parkmöglichkeiten außerhalb der Grünen Zone nutzen. In und rund um die Innenstadt gibt es in Villach rund 5000 Parkplätze.“

Keine Garantie für Parkplätze in der Nähe des Arbeitsplatzes

Insgesamt stehen nach Angaben der Stadt in und rund um die Villacher Innenstadt etwa 5.000 Parkplätze zur Verfügung. Dabei ist jedoch zu beachten: „Es kann, wie auch in anderen Städten, nicht garantiert werden, dass jede:r Pendler:in einen gratis Parkplatz in der Nähe des Arbeitsplatzes bekommt“, so die Stadt. Weitere Erweiterungen der gebührenpflichtigen Parkzonen sind laut Stadt derzeit zumindest nicht geplant. Alle aktuellen Informationen zu (kostenlosen) Parkmöglichkeiten in Villach finden sich online.