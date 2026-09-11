Zwei Straßensperren in Villach: Hier müssen Autofahrer ausweichen

Autofahrer müssen sich in den kommenden Tagen in Villach auf zwei Straßensperren einstellen. Betroffen sind die Pogöriacher Straße und die Landskroner Siedlerstraße. In beiden Fällen sind Bauarbeiten der Grund.

Seit 24. August wird die Pogöriacher Straße saniert. Erneuert werden laut Auskunft der Stadt Villach die gesamte Fahrbahn sowie Teile des Gehsteigs. „Während der Arbeiten wird der Verkehr als Einbahn stadteinwärts geführt, stadtauswärts wird umgeleitet“, so die Stadt. Am 15. und 16. September ist damit allerdings vorübergehend Schluss: Wegen Asphaltierungsarbeiten wird der Abschnitt zwischen Tiroler Straße und Goritschacher Weg komplett gesperrt. Der Fußweg zur Ersatzhaltestelle Waldfriedhof West bleibt erreichbar.

Sperre in Landskron bis Mitte Oktober

Länger dauert eine zweite Sperre in Landskron. Wegen Straßeninstandsetzungsarbeiten ist die Landskroner Siedlerstraße zwischen der Kreuzung mit der Dr.-Graber-Straße und jener mit der Steinbruchstraße bis 16. Oktober gesperrt. Die Umleitung führt über Steinbruchstraße, Schulstraße und Mittagskogelweg.