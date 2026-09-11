Über 500 Taferlklassler starten in Villach: „Autofahrer, bitte verstärkt aufpassen!“

Für mehr als 500 Taferlklassler beginnt in Villach mit dem neuen Schuljahr ein ganz neuer Alltag. Damit sie auf ihrem Schulweg möglichst sicher unterwegs sind, frischt der Wirtschaftshof derzeit zahlreiche Zebrastreifen auf.

Mit dem Schulstart sind wieder besonders viele Kinder auf Villachs Straßen unterwegs.

Mit dem Schulstart sind wieder besonders viele Kinder auf Villachs Straßen unterwegs.

Rund 506 Taferlklassler starten heuer in Villach in die Schule, weitere 550 Kinder beginnen mit dem Kindergarten. Für sie sind viele Situationen im Straßenverkehr noch ungewohnt. Deshalb werden derzeit in Villach verblasste Markierungen ausgebessert und Schutzwege wieder besser sichtbar gemacht.

Bitte an Autofahrer: Besonders aufmerksam sein

Insgesamt betreut der Villacher Wirtschaftshof rund 650 Schutzwege. Dazu kommen weitere Bodenmarkierungen, darunter großflächige Tempo-30-Hinweise. An stark befahrenen oder unübersichtlichen Stellen helfen außerdem Schülerlotsen beim sicheren Überqueren der Straße. „Autofahrer:innen, bitte verstärkt aufpassen! Denn gerade Schulanfänger:innen können Geschwindigkeiten von Fahrzeugen noch nicht so sicher einschätzen“, appelliert Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.