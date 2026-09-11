Harley-Parade rollt durch Kärnten: Diese Straßen sind am Samstag gesperrt

Am Samstag, 12. September, steht mit der großen Harley-Parade der Höhepunkt der European Bike Week bevor. Tausende Motorräder werden dabei auch durch Wernberg rollen. Autofahrer müssen sich deshalb auf Sperren einstellen.

Die European Bike Week rund um den Faaker See läuft auf Hochtouren. Am Samstag folgt schließlich das wohl auffälligste Spektakel der gesamten Woche: Ab 12 Uhr setzt sich die traditionelle Harley-Parade in Bewegung. Die Route führt vom Faaker See über Villach und Feldkirchen rund um den Ossiacher See und anschließend über Wernberg, Velden und Rosegg zurück nach Faak am See. Entlang der Strecke bedeutet das allerdings auch Sperren für den übrigen Verkehr.

B 83 ab 12.30 Uhr gesperrt

Wie die Gemeinde Wernberg informiert, gilt auf der B 83 Kärntner Straße ab 12.30 Uhr ein Fahrverbot in beide Richtungen. Betroffen ist der Abschnitt von der Bezirksgrenze Villach-Stadt beim Wernberger Hügel bis zur Abzweigung der L 60 Selpritscher Straße in Lind ob Velden. Eine fixe Endzeit gibt es hier nicht: Die Straße wird wieder freigegeben, sobald die Schlussfahrzeuge der Motorradparade vorbeigefahren sind.

Auch A2-Anschlussstelle Wernberg betroffen

Wer über die Autobahn ausweichen möchte, muss ebenfalls aufpassen. Die Anschlussstelle Wernberg auf der A 2 Südautobahn wird laut Gemeinde von 13 bis 15 Uhr beziehungsweise bis zum Eintreffen der Schlussfahrzeuge für den gesamten Verkehr gesperrt. Autofahrer sollten für Fahrten in diesem Bereich daher mehr Zeit einplanen beziehungsweise die betroffenen Straßen während der Parade nach Möglichkeit meiden.

Aufstellung beginnt schon um 10 Uhr

Die Biker selbst treffen sich bereits ab 10 Uhr zur Aufstellung auf der B 85 beim Kreisverkehr Pogöriach in Richtung Latschach. Um 12 Uhr fällt dann der Startschuss für die Parade. Auch außerhalb von Wernberg kommt es entlang der Strecke zu Verkehrsmaßnahmen. Grundsätzlich werden die Straßen mindestens 30 Minuten vor dem Eintreffen des Motorrad-Trosses für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Auch weitere Autobahnanschlüsse sind zeitweise betroffen.

Mehr als 100.000 Motorradfans erwartet

Die Parade bildet traditionell den Abschluss-Höhepunkt der European Bike Week, die heuer bereits zum 28. Mal stattfindet. Noch bis Sonntag, 13. September, dreht sich rund um den Faaker See alles um Motorräder. Erwartet werden über die gesamte Veranstaltungswoche mehr als 100.000 Motorradfans aus zahlreichen Ländern, darunter auch Harley-Davidson-CEO Artie Starrs. Zentrum des Treffens ist das Harley Village am Faaker See mit Motorradausstellungen, Probefahrten, Live-Musik, Gastronomie und zahlreichen weiteren Programmpunkten. Am heutigen Freitag findet außerdem die Custom Motorcycle Show am Villacher Hauptplatz statt.