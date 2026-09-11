Filmfestival feiert Jubiläum: Fünf Tage großes Kino in Villach

Vom kleinen Kurzfilmabend zum fünftägigen Festival: Das K3 Film Festival feiert heuer seinen 20. Geburtstag. Im Dezember wird Villach wieder zum Kinotreffpunkt – und zum Jubiläum ist einiges geplant.

Was 2007 mit einem Kurzfilmabend im Bluesiana in Velden begonnen hat, geht heuer bereits in die 20. Runde. Von 2. bis 6. Dezember 2026 wird Villach wieder zum Treffpunkt für Filmschaffende und Kinofans aus dem Alpen-Adria-Raum. Zum Jubiläum kündigen die Veranstalter so einige Premieren an.

Filme aus dem Alpe-Adria-Raum im Fokus

Fünf Tage lang stehen beim K3 Film Festival Kurz- und Langfilme aus Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch Venetien im Mittelpunkt. Zwei Termine stehen bereits fest: Am 2. Dezember wird das Festival eröffnet, am 5. Dezember folgen Jubiläumsgala, Preisverleihung und Party. Welche Filme heuer zu sehen sein werden, soll demnächst bekannt gegeben werden.

Filme können noch eingereicht werden

Noch bis 15. September können Filmschaffende ihre Werke für die diesjährige Ausgabe einreichen. Zugelassen sind Kurzfilme mit maximal 30 Minuten und Langfilme ab 60 Minuten aus Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch Venetien. Die Produktionen müssen nach dem 1. Jänner 2024 entstanden sein und dürfen vor dem Festival noch keinen österreichischen Kinostart gehabt haben. Eine Einreichgebühr gibt es nicht, eingereicht werden können die Werke online. Zum 20. Geburtstag sucht das Festival außerdem Erinnerungen aus den vergangenen Jahren. Besucher können alte Fotos, Anekdoten und besondere Geschichten rund um das K3 Film Festival an die Veranstalter schicken.