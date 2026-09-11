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Bild auf 5min.at zeigt einen Person auf dem Motorrad.
Am Freitag kam es auf der L99 zu einem Motorradunfall.
Villach-Land
11/09/2026
Unfall

Motorradausflug in Kärnten endete für Italiener im Krankenhaus

Eine Motorradausfahrt am Freitagnachmittag in Kärnten endete für einen Italiener im Krankenhaus.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag (11. September) auf der St. Egydener Straße (L99) zu Sturz gekommen. Der Italiener war nach Angaben der Polizei kurz nach 14 Uhr von St. Egyden in Richtung Selpritsch unterwegs gewesen, als es passierte: Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er mit seinem Motorrad. Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung ins LKH Villach.

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