Motorradausflug in Kärnten endete für Italiener im Krankenhaus

Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag (11. September) auf der St. Egydener Straße (L99) zu Sturz gekommen. Der Italiener war nach Angaben der Polizei kurz nach 14 Uhr von St. Egyden in Richtung Selpritsch unterwegs gewesen, als es passierte: Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er mit seinem Motorrad. Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung ins LKH Villach.