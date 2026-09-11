Große Solidarität mit Adlern in der Krise: „Ihr braucht euer blaues Bluat“

Nach dem Rücktritt von VSV-Geschäftsführer Martin Winkler und Berichten über finanzielle Probleme erklären sich viele in den sozialen Medien mit den Villacher Adlern solidarisch. Selbst KAC-Fans drücken dem VSV die Daumen.

Wenige Tage vor dem Start in die neue ICEHL-Saison herrscht beim VSV im wahrsten Sinne des Wortes Eiszeit. Geschäftsführer Martin Winkler hat sein Amt niedergelegt, der Vorstand verschafft sich derzeit einen Überblick über die wirtschaftliche und finanzielle Situation. Laut ORF sollen sich finanzielle Probleme über Jahre aufgebaut haben. Im Raum steht eine Summe von bis zu 1,5 Millionen Euro, zudem soll ein Finanzstrafverfahren laufen. Was genau dahintersteckt und ob Winklers Rücktritt damit zusammenhängt, wurde von Seiten des Vereins jedoch noch nicht erklärt. Die Liga gab am Donnerstag zunächst grünes Licht für den Saisonstart. Jedoch muss der VSV seine Probleme rasch klären, um den weiteren Spielbetrieb abzusichern.

VSV ruft Fans auf: „Heute brauchen wir jeden von euch!“

Am Freitagabend soll zumindest auf dem Eis wieder der Sport in den Fokus rücken. Die Adler empfingen die Augsburger Panther zum letzten Testspiel vor dem Saisonstart. Der VSV selbst richtet davor einen emotionalen Appell an seine Anhänger: „Heute brauchen wir jeden von euch! Wir sind alle Blau-Weiß! Alle in die Halle. Alle für Villach. Jetzt erst recht.“

Sogar KAC-Fans drücken die Daumen

Unter dem Aufruf sammeln sich zahlreiche Solidaritätsbekundungen. Besonders rührend: Auch Fans des größten Rivalen wünschen den Adlern, dass sie die Krise überstehen. „Als KACler wünsche ich dem VSV – come back stronger. Wir brauchen euch, die Derbys in den letzten 40 Jahren waren legendär!“, schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: „Bin KAC-Fan, aber wünsche dem VSV alles Gute und dass die Halle voll ist.“ Die jahrzehntelange Rivalität zwischen KAC und VSV scheint für viele in dieser Situation zweitrangig zu sein. Schließlich würde ein VSV-Aus nicht nur Villach treffen, sondern auch die wohl traditionsreichsten Derbys im österreichischen Eishockey beenden.

Black Wings: „Wir brauchen unseren Playoff-Rivalen“

Unterstützung kommt sogar von einem direkten Konkurrenten aus der ICE Hockey League. Die Black Wings Linz wissen aus eigener Erfahrung, wie schnell es zu Turbulenzen kommen kann. „Wir wissen aus eigener, leidvoller Erfahrung, wie schwer es wird, wenn diese Dinge zu bröckeln beginnen“, schreiben die Linzer. Gleichzeitig machen sie den Villachern Mut: „Genauso wissen wir aber aus eigener Erfahrung: Es geht immer weiter! Selbst die dunkelsten Stunden gehen vorbei.“ Und dann folgt eine bemerkenswerte Botschaft: „Villach. Kärnten. Ihr braucht euer blaues Bluat (sogar der KAC). Das österreichische Eishockey und die win2day ICE Hockey League brauchen starke Adler. Wir brauchen unseren Playoff-Rivalen!“

Fans wollen ihrem Verein die Treue halten

Auch aus der eigenen Anhängerschaft kommen zahlreiche Durchhalteparolen. Die Blue Eagles, ein relativ junger VSV-Fanclub, erklären unter einem aktuellen VSV-Post: „Gerade in schwierigen Zeiten heißt es: zusammenhalten statt wegschauen. In guten wie in schlechten Zeiten – immer VSV!“ Wie tief der Klub bei manchen Familien verwurzelt ist, zeigt ein weiterer Kommentar. Ein Fan erzählt, dass er 1989 erstmals mit seinem Vater in die Eishalle gegangen sei. Heute fahre er mit seiner eigenen Tochter von Völkermarkt zu jedem Spiel nach Villach. „Sie ist 100 Prozent Blau-Weiß!“, schreibt er und hofft, dass es gelingt, den VSV wieder in die Spur zu bringen. Andere versuchen es angesichts der ernsten Situation mit Humor. Unter dem Aufruf für das heutige Spiel fragt ein Fan kurzerhand: „Wie viel Bier muss ich trinken, damit die Schulden getilgt sind?“

Baumann fordert gemeinsamen „Rettungsplan“

Auch aus der Villacher Politik kommen Unterstützungsbekundungen. FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann fordert zwar eine lückenlose Aufklärung möglicher finanzieller Unregelmäßigkeiten, gleichzeitig müsse aber die Zukunft des Traditionsvereins gesichert werden. Er sieht unter anderem Sportminister Andreas Babler (SPÖ), Landeshauptmann und Sportreferent Daniel Fellner (SPÖ) sowie Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) gefordert, gemeinsam mit dem Klub und möglichen Partnern einen „tragfähigen Rettungsplan“ zu entwickeln. „Der VSV ist weit mehr als ein Eishockeyverein. Er ist ein Stück Villach, ein Stück Kärnten und für Generationen von Fans Teil ihrer Identität. […] Der VSV ist Herzenssache“, so Baumann.

Entscheidende Tage für die Adler

Wie ernst die finanzielle Lage tatsächlich ist, soll nun die laufende Bestandsaufnahme zeigen. Der VSV hatte am Donnerstag angekündigt, sich im Zuge der Übergabe einen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Situation der GmbH verschaffen zu wollen. Parallel läuft die Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Am Samstag soll es außerdem eine interne Krisensitzung geben, bei der die verbliebenen Vorstandsmitglieder über die weitere Zukunft beraten wollen.