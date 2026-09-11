Mann und Frau von Motorrad geschleudert und schwer verletzt

Noch ein Motorradunfall im Raum Villach: Am 11. September war ein 28-jähriger Franzose am Nachmittag mit einem Mietwagen von Egg in Richtung Villach unterwegs. Hinter ihm fuhr der 53-jährige Burgenländer mit einer 54-jährigen Beifahrerin auf dem Motorrad. Und dann passierte es: Als der Autofahrer nach links abbiegen wollte, setzte der Motorradfahrer laut Polizei gleichzeitig zum Überholen an. Dabei krachten die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 53-Jährige und seine Mitfahrerin wurden vom Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung beide ins LKH Villach. Der 28-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An Auto und Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.