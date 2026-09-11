Mann und Frau von Motorrad geschleudert und schwer verletzt
Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad sind am Freitagnachmittag in Drobollach zwei Menschen schwer verletzt worden.
Noch ein Motorradunfall im Raum Villach: Am 11. September war ein 28-jähriger Franzose am Nachmittag mit einem Mietwagen von Egg in Richtung Villach unterwegs. Hinter ihm fuhr der 53-jährige Burgenländer mit einer 54-jährigen Beifahrerin auf dem Motorrad. Und dann passierte es: Als der Autofahrer nach links abbiegen wollte, setzte der Motorradfahrer laut Polizei gleichzeitig zum Überholen an. Dabei krachten die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 53-Jährige und seine Mitfahrerin wurden vom Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung beide ins LKH Villach. Der 28-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An Auto und Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.