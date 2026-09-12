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Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Männer in Lederhose, ein Bierglas und die Polizei.
Beim Jahreskirchtag in Treffen kam es vor dem Festzelt zu einer Rauferei mit zwei Verletzten.
Treffen am Ossiachersee
12/09/2026
Polizeieinsatz

Rauferei beim Kirchtag in Treffen endet mit zwei Verletzten

Ein Streit vor dem Festzelt des Jahreskirchtags in Treffen eskalierte in der Nacht auf Samstag. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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Gestern gegen 0.25 Uhr kam es beim Jahreskirchtag in Treffen vor dem Eingang zum Festzelt zu einer Rauferei zwischen mehreren Kirchtagsbesuchern, bei der zwei der Beteiligten leicht verletzt wurden.

Mit der Rettung ins LKH Villach gebracht

Die Beiden wurden von Sanitätern der Bezirksleitstelle des Roten Kreuzes Villach und durch Polizeisanitäter erstversorgt und von der Rettung in das LKH Villach gebracht, teilt die Polizeiinspektion Sattendorf mit.

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