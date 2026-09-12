Wild-West-Stimmung in Bad Bleiberg: Countryfest findet bald statt
Am Samstag, den 19. September 2026, verwandelt sich Bad Bleiberg in ein Paradies für Country-Fans.
Die SPÖ Bad Bleiberg/Kreuth lädt ab 15 Uhr zum Countryfest auf die Schulwiese der ehemaligen Volksschule Bad Bleiberg ein. Auf die Besucher wartet ein vielseitiges Programm für Groß und Klein.
Bullenreiten
Wer seinen Mut unter Beweis stellen möchte, kann sich beim Bullenreiten oder beim Hufeisenwerfen in spannenden Wettbewerben messen. Für musikalische Unterhaltung und echtes Saloon-Feeling sorgt stimmungsvolle Musik inklusive Line Dance zum Mitmachen.
Tipi-Bauen und Ponyreiten
Auch für die Jüngsten ist gesorgt: Neben Ponyreiten stehen kreatives Tipi-Bauen und Hufeisenbasteln auf dem Programm. Zum gemütlichen Ausklang versammeln sich alle Gäste am Lagerfeuer, wo traditonelles Steckerlbrot gebacken werden kann. Für das leibliche Wohl mit regionalen und passenden Verpflegungsangeboten ist durchgehend gesorgt.
Alle Infos
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Datum & Uhrzeit: Samstag, 19. September 2026 ab 15 Uhr
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Ort: Schulwiese der ehemaligen VS Bad Bleiberg
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Veranstalter: SPÖ Bad Bleiberg/Kreuth
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Highlights: Bullenreiten, Hufeisenwerfen, Line Dance, Ponyreiten, Tipi-Bauen & Lagerfeuer mit Steckerlbrot