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/ ©JackieLou DL/Pixabay
Symbolfoto auf 5min.at zeigt ein Pony.
Ponyreiten, Tipi-Bauen und anderes gibt es beim Countryfest in Bleiberg.
Bad Bleiberg
12/09/2026
Am 19. September

Wild-West-Stimmung in Bad Bleiberg: Countryfest findet bald statt

Am Samstag, den 19. September 2026, verwandelt sich Bad Bleiberg in ein Paradies für Country-Fans.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Die SPÖ Bad Bleiberg/Kreuth lädt ab 15 Uhr zum Countryfest auf die Schulwiese der ehemaligen Volksschule Bad Bleiberg ein. Auf die Besucher wartet ein vielseitiges Programm für Groß und Klein.

Bullenreiten

Wer seinen Mut unter Beweis stellen möchte, kann sich beim Bullenreiten oder beim Hufeisenwerfen in spannenden Wettbewerben messen. Für musikalische Unterhaltung und echtes Saloon-Feeling sorgt stimmungsvolle Musik inklusive Line Dance zum Mitmachen.

Tipi-Bauen und Ponyreiten

Auch für die Jüngsten ist gesorgt: Neben Ponyreiten stehen kreatives Tipi-Bauen und Hufeisenbasteln auf dem Programm. Zum gemütlichen Ausklang versammeln sich alle Gäste am Lagerfeuer, wo traditonelles Steckerlbrot gebacken werden kann. Für das leibliche Wohl mit regionalen und passenden Verpflegungsangeboten ist durchgehend gesorgt.

Alle Infos

  • Datum & Uhrzeit: Samstag, 19. September 2026 ab 15 Uhr

  • Ort: Schulwiese der ehemaligen VS Bad Bleiberg

  • Veranstalter: SPÖ Bad Bleiberg/Kreuth

  • Highlights: Bullenreiten, Hufeisenwerfen, Line Dance, Ponyreiten, Tipi-Bauen & Lagerfeuer mit Steckerlbrot

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