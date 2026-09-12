Nur noch wenige Tage Zeit: VSV weiterhin ohne Geschäftsführer

Der EC VSV steht knapp eine Woche vor dem Auftakt der neuen Eishockeysaison vor dem Kollaps. Trotz intensiver Krisensitzungen des Vorstandes gelang es den Villachern bislang nicht, einen neuen Geschäftsführer zu bestellen.

Da der Verein ohne eine gewählte Führungskraft an der Spitze handlungsunfähig ist, droht eine Absage des Spielbetriebs. Sollte der Posten des Geschäftsführers bis zum kommenden Donnerstag unbesetzt bleiben, steht das endgültige Aus für die bevorstehende Profisaison im Raum.

Mit Hochdruck wird gesucht

Während Obmann Manfred Herzog und die weiteren Vorstandsmitglieder vorerst schweigen und jegliche Stellungnahmen verweigern, übernimmt aktuell Videoanalyst Lucca Ventre die interne wie externe Krisenkommunikation. Wie Ventre betont, suche der Verein gemeinsam mit Unterstützung der Stadt Villach unter Hochdruck nach einer Person für die Geschäftsführung, da ohne diese kein geordneter Betrieb möglich sei. Einen konkreten Kandidaten oder eine finale Entscheidung gebe es derzeit jedoch noch nicht. Erst nach einer Besetzung der Position sollen die Gesamtlage analysiert und das weitere Vorgehen evaluiert werden.

Offen auch die finanzielle Lage

Völlig offen ist bislang auch die finanzielle Lage der Villacher. Verlässliche Aussagen dazu sind erst nach einer umfassenden Prüfung durch Steuerberater und Fachexperten zu erwarten. Rückenwind erhält der Traditionsverein zumindest in Form organisatorischer Rückendeckung: Sowohl die Liga als auch der Österreichische Eishockeyverband und Personen aus dem Umfeld der Teambesitzer haben ihre Unterstützung angeboten. So reiste unter anderem Liga-Vertreter Lyle Seitz nach Villach, um strukturelle Hilfe bereitzustellen. Direkte finanzielle Mittel seitens der Liga sind jedoch nicht zu erwarten. Den Villachern bleiben somit nur noch wenige Tage (bis Donnerstag), um die Führungskrise abzuwenden und den Start in die Saison zu sichern.