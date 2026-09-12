Österreichs beste Nachwuchs-Leichtathleten am Start in Villach

Viele dieser Sportlerinnen und Sportler konnten diesen Sommer bereits in Eugene (USA) und in Rieti (ITA) Erfahrungen sammeln und messen sich dieses Mal in Kärnten. Sportreferent Landeshauptmann Daniel Fellner nahm an der feierlichen Eröffnung teil.

„Ich bin unheimlich stolz“

„Ich bin unheimlich stolz, so viele junge sportliche Menschen in Kärnten begrüßen zu dürfen“, so Sportreferent Fellner. „Wir haben bei der Adaption der neuen Sportanlage weder Kosten noch Mühen gescheut. Dafür dürfen wir heute ganz tollen Sport erleben.“ Fellner zeigte sich angesichts der vielen jungen Sportlerinnen und Sportler begeistert und bezeichnete Termine wie diesen als „echte Energiespender, die zuversichtlich für die Zukunft machen“. Er wünschte allen Teilnehmenden viel Erfolg sowie einen verletzungsfreien und fairen Wettkampf.

Sandriesser bedankte sich

Für die Stadt Villach sprach Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser zu den jungen Menschen. „Der Sport genießt in Villach einen hohen Stellenwert und wir freuen uns, so viele begeisterte Jugendliche in der neuen Anlage begrüßen zu dürfen.“ Sie dankte allen, die zu diesem Sportevent beitragen, und wünschte allen Teilnehmenden, dass sie ihre persönlichen Ziele heute übertreffen mögen.

Gesamtkosten mit rund 500.000 Euro beziffert

Die Stadt Villach hat im Jahr 2026 die Sanierung der Leichtathletikanlage mit Unterstützung des Landes Kärnten durchgeführt. Im Sportförderantrag wurden die zu erwartenden Gesamtkosten mit rund 500.000 Euro beziffert. Die Leichtathletiksportanlage der Stadt Villach besteht aus einer überdachten Tribüne mit entsprechenden Umkleidemöglichkeiten, zugehörigen sanitären Einrichtungen sowie einer Rundlaufbahn mit acht Bahnen (Länge: 400 m). Zusätzlich können folgende Disziplinen ausgeübt werden: Hürdenlauf, Weitsprung, Dreisprung, Hochsprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf, Hammerwurf und Speerwurf.