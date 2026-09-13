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Das Bild auf 5min.at zeigt Eindrücke vom Dobratsch.
Am Dobratsch wurden hunderte Stahlschneebrücken überprüft.
Villach-Land
13/09/2026
Überprüfung

Dobratsch: 650 Stahlschneebrücken für den Winter kontrolliert

Sämtliche Lawinenverbauungen am Dobratsch wurden auf ihre Funktionstüchtigkeit und mögliche Mängel überprüft, teilt die Marktgemeinde Bad Bleiberg mit.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(208 Wörter)
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Vor kurzem fand eine umfassende Kontrolle der Lawinenverbauungen am Dobratsch statt. Eine Delegation bestehend aus Mitarbeitern der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie Vertretern der Marktgemeinde Bad Bleiberg führte eine „Laufende Überwachung“ lt. ÖNORM B4200 (Schutzbauwerke der Wildbachverbauung) durch.

Schneebrücken auf mögliche Schäden und Mängel überprüft

Dabei wurden sämtliche Lawinenwerke (ca. 650 Stahlschneebrücken) auf ihre Funktionalität und auf mögliche Schäden oder Mängel überprüft. Fazit: Es gibt nur vereinzelt kleinere Mängel, im Großen und Ganzen sind die circa 50 Jahre alten Stahlwerke voll funktionsfähig, so die Gemeinde. Weiters konnte eine positive Entwicklung des Waldes im Bereich der Lawinenwerke festgestellt werden.

„Winter steht bereits vor der Tür“

„Die regelmäßige Überwachung und Kontrolle der Lawinenverbauungen ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzes vor Naturgefahren und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung und der Infrastruktur im Gemeindegebiet“, heißt es weiter. „Der Winter steht bereits vor der Tür. Deshalb ist es wichtig, rechtzeitig zu überprüfen, ob die Schutzanlagen voll funktionstüchtig sind und mögliche Mängel frühzeitig erkannt werden. Die Sicherheit unserer Bevölkerung hat dabei oberste Priorität“, betont Bürgermeister Christian Hecher.

Das Bild auf 5min.at zeigt Eindrücke vom Dobratsch.
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Vor kurzem fand eine umfassende Kontrolle der Lawinenverbauungen am Dobratsch statt.
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Eine Delegation bestehend aus Mitarbeitern der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie Vertretern der Marktgemeinde Bad Bleiberg führte eine „Laufende Überwachung“ lt. ÖNORM B4200 (Schutzbauwerke der Wildbachverbauung) durch.
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