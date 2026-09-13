Neues Bistro bringt skandinavisches Flair in die Draustadt

In Villach gibt es einen neuen kulinarischen Anlaufpunkt: In den Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants "Antoan" hat Marlenes Bistro seine Pforten geöffnet.

Nach einer langen Sommerpause wurde bekannt, dass das „Antoan“ nicht mehr aufsperren würde – wir haben berichtet. Doch umso erfreulicher nun die Nachricht nun für Genießer und Feinschmecker. „Komm wie du bist, denn auch der Alltag verdient besondere Momente“, heißt es auf der Website von „Marlenes Bistro“. Hinter dem Konzept steht Marlene Sandtner, die den Betrieb Seite an Seite mit ihren Eltern leitet.

Erfahrungsschatz aus dem Norden

Die Gastronomin bringt reichlich Know-how aus Skandinavien mit nach Kärnten. Rund zehn Jahre lang betrieb die Familie erfolgreich ein gleichnamiges Restaurant in Norwegen. Nun entschlossen sie sich zu einem Neuanfang in der Draustadt, heißt es in der „Kleinen Zeitung“.

Feine Gerichte treffen auf familiäre Herzlichkeit

In der Bahnhofstraße 15 erwartet die Gäste eine Kombination aus gehobener Kochkunst und persönlicher Atmosphäre. Auf der Speisekarte finden sich unter anderem Spezialitäten wie gebratener norwegischer Heilbutt, serviert auf Parmesanrisotto. Mit viel Detailliebe soll so skandinavische Genusskultur nach Villach getragen werden.

Marlenes Bistro Marlenes Bistro ist nun in der Bahnhofstraße 15 (9500 Villach) zu finden. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 17 bis 22 Uhr

Sonntag und Montag geschlossen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2026 um 11:27 Uhr aktualisiert