Kärntner Duo landet mit Fliegenpilz-Forschung bei TV-Sender Arte

Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) ist einer der bekanntesten Pilze der Welt, galt in Westeuropa jedoch jahrzehntelang fast ausschließlich als reiner Gift- und Märchenpilz. Neuerdings rückt er jedoch verstärkt in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Untersuchungen und kulturhistorischer Analysen. Für eine neue Fernsehdokumentation hat der deutsch-französische Sender Arte die Spuren des Pilzes aufgenommen.

Duo aus Bad Bleiberg

Der Film „Der Fliegenpilz – Zwischen Mythos und Wissenschaft“ beleuchtet seine Schlüsselrolle in unterirdischen Waldökosystemen, alte traditionelle Nutzungen sowie das moderne wissenschaftliche Interesse an seinen Hauptwirkstoffen Muscimol und Ibotensäure. Unterstützung bei den Recherchen und der Aufarbeitung der rituellen Zusammenhänge erhielt das Filmteam unter anderem vom Amanita Muscaria Institut, bestehend aus Adrian Linack und Marco Cruz da Silva, aus Bad Bleiberg. Der Verein befasst sich seit Jahren mit der interdisziplinären Erforschung, Aufklärung und Enttabuisierung des Roten Fliegenpilzes im deutschsprachigen Raum.

©Amanita Muscaria Institut Das Amanita Muscaria Institut bei der Pilzsuche

Filmpremiere am 17. September

Anlässlich des Releases veranstaltet das Institut eine öffentliche Premiere im Hotel Seven in Villach, bei der Interessierte den Dokumentarfilm vorab gemeinsam sichten und sich austauschen können. Für alle anderen feiert die 53-minütige Dokumentation am Donnerstag, den 17. September um 20 Uhr ihre Erstausstrahlung auf Arte und ist im Anschluss in der Arte-Mediathek abrufbar.