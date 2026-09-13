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/ ©Amanita Muscaria Institut,
Bild auf 5min.at zeigt das Fliegenpilz-Forscherteam
Adrian Linack und Marco Cruz da Silva forschen rund um den Fliegenpilz.
Bad Bleiberg
13/09/2026
Dokumentation

Kärntner Duo landet mit Fliegenpilz-Forschung bei TV-Sender Arte

Wie cool: Ein Duo aus Bad Bleiberg landet mit seiner Fliegenpilzforschung in der Doku des beliebten TV-Senders Arte.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(212 Wörter)
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Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) ist einer der bekanntesten Pilze der Welt, galt in Westeuropa jedoch jahrzehntelang fast ausschließlich als reiner Gift- und Märchenpilz. Neuerdings rückt er jedoch verstärkt in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Untersuchungen und kulturhistorischer Analysen. Für eine neue Fernsehdokumentation hat der deutsch-französische Sender Arte die Spuren des Pilzes aufgenommen.

Duo aus Bad Bleiberg

Der Film „Der Fliegenpilz – Zwischen Mythos und Wissenschaft“ beleuchtet seine Schlüsselrolle in unterirdischen Waldökosystemen, alte traditionelle Nutzungen sowie das moderne wissenschaftliche Interesse an seinen Hauptwirkstoffen Muscimol und Ibotensäure. Unterstützung bei den Recherchen und der Aufarbeitung der rituellen Zusammenhänge erhielt das Filmteam unter anderem vom Amanita Muscaria Institut, bestehend aus Adrian Linack und Marco Cruz da Silva, aus Bad Bleiberg. Der Verein befasst sich seit Jahren mit der interdisziplinären Erforschung, Aufklärung und Enttabuisierung des Roten Fliegenpilzes im deutschsprachigen Raum.

Bild auf 5min.at zeigt die Forscher bei der Pilzsuche
©Amanita Muscaria Institut
Das Amanita Muscaria Institut bei der Pilzsuche

Filmpremiere am 17. September

Anlässlich des Releases veranstaltet das Institut eine öffentliche Premiere im Hotel Seven in Villach, bei der Interessierte den Dokumentarfilm vorab gemeinsam sichten und sich austauschen können. Für alle anderen feiert die 53-minütige Dokumentation am Donnerstag, den 17. September um 20 Uhr ihre Erstausstrahlung auf Arte und ist im Anschluss in der Arte-Mediathek abrufbar.

Filmpremiere & Infoabend

  • Veranstaltung: Infoabend & Filmpremiere

  • Veranstalter: Amanita Muscaria Institut (Bad Bleiberger Bildungs- und Forschungsinstitut)

  • Datum: Donnerstag, 17. September 2026

  • Ort: Hotel Seven

  • Programm & Ablauf:

    • 18:30 Uhr: Zusammenkommen

    • 19:00 Uhr: Vorstellung des Amanita Muscaria Instituts

    • 20:00 Uhr: Filmvorführung „Der Fliegenpilz“ (Ein Film von Thomas Grube)

  • Eintritt: Kostenlos / auf Spendenbasis

  • Verköstigung: Auf Spendenbasis

  • Anmeldung: Erforderlich via Link: amanita-muscaria-institut.org/products/infoabend-filmpremiere (Kurzlink: tinyurl.com/ami-film

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