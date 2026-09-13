Feuerwehr rettet Person aus stark verrauchter Wohnung

Heute wurde die FF St.Jakob im Rosental um 6.41 Uhr zu einem Brandeinsatz (B1, Heimrauchmelder) nach St. Jakob alarmiert.

Aufgrund von angebranntem Essen war es in einer Wohnung stark verraucht.

Aufgrund von angebranntem Essen war es in einer Wohnung stark verraucht.

Nach dem Eintreffen wurde umgehend ein Atemschutztrupp ausgerüstet. Bereits vor dem Gebäude konnte deutlicher Brandgeruch wahrgenommen werden.

Starke Verrauchung

Die Wohnungstür wurde mittels Halligan-Tool geöffnet. Beim Betreten der Wohnung stellte der Atemschutztrupp eine starke Verrauchung fest. Als Ursache konnte ein Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd festgestellt werden.

Person wurde aus Wohnung gebracht

In der Wohnung befand sich noch eine Person, welche vom Atemschutztrupp ins Freie gebracht und anschließend zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben wurde. Im Anschluss wurden die weiteren erforderlichen Maßnahmen zur Kontrolle und Belüftung der Wohnung durchgeführt.