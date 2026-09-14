Lederhose statt Lederjacke: Harley-Promi bekommt besonderes Kärntner Geschenk

Eine Kärntner Lederhose begleitet Harley-Ikone Bill Davidson schon seit seiner Kindheit. Jahrzehnte später schließt sich für den Urenkel eines Harley-Davidson-Gründers nun der Kreis und er bekam in Kärnten eine neue geschenkt.

Wenn sich Tausende Harley-Fans rund um den Faaker See versammeln, ist klar: Die European Bike Week ist wieder da. Zum diesjährigen Treffen reiste auch Bill Davidson, Urenkel eines der Gründer von Harley-Davidson, nach Kärnten. Im Gepäck hatte er dabei eine ganz persönliche Erinnerung an das Land.

Schon als Kind eine Lederhose aus Kärnten bekommen

Bei einem gemeinsamen Abendessen mit Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner erzählte Davidson nämlich, dass seine Verbindung zur Kärntner Tracht viele Jahre zurückreicht. Bereits als Kind bekam er von seiner Großmutter eine Lederhose aus der Region geschenkt. „Erst mit den Jahren hat er verstanden, welche Bedeutung die Tracht hat. Er hat mir erzählt, dass er sich deshalb nun wieder eine Lederhose kaufen möchte“, berichtet Ehrenbrandtner.

Diesmal musste Davidson nicht selbst einkaufen

Dazu kam es allerdings nicht mehr: Ehrenbrandtner und der Kärntner Trachtenunternehmer Thomas Rettl überraschten Davidson mit einer originalen Kärntner Lederhose. Damit dürfte künftig neben der Harley-Kluft auch ein Stück Kärnten im Kleiderschrank des US-Amerikaners hängen.

Weitere Prominenz bei der Bike Week

Davidson war übrigens nicht der einzige prominente Harley-Vertreter, der heuer an den Faaker See kam. Auch der neue Konzernchef Artie Starrs und weitere internationale Vertreter des Motorradherstellers besuchten die European Bike Week.