Kassenvertrag: Junger Villacher eröffnet eigene Zahnarztpraxis

In Villach gibt es bald einen neuen Kassenzahnarzt: Mit erst 29 Jahren eröffnet Felix Schultschnik eine Ordination in der Brauhausgasse.

Der gebürtige Villacher Felix Schultschik kehrt nach einem Zwischenspiel in Feistritz an der Drau in seine Heimatstadt zurück und eröffnet dort eine eigene Zahnarztpraxis. Nach der Matura zog es Schultschik zunächst nach Graz, wo er Zahnmedizin und Mundgesundheit studierte. Seine ersten Jahre im Berufsleben verbrachte er anschließend in Feistritz an der Drau. Seit Jänner 2023 arbeitete er dort gemeinsam mit Zahnarzt Andreas Schaller in einer Gemeinschaftspraxis. Nach dreieinhalb Jahren folgt nun der nächste große Schritt: Schultschik macht sich in seiner Heimatstadt selbstständig.

Mitarbeiter kommen mit

Für seine Ordination bezieht er Räumlichkeiten seines Kollegen Gerald Kienreich in der Brauhausgasse 18. Dort übernimmt er laut einem Bericht der Kleinen Zeitung jene Kassenplanstelle, die nach Michael Thom neu vergeben wurde. Auch seine bisherigen Mitarbeiterinnen wechseln mit ihm in die neue Praxis.

Auch Kinder und Angstpatienten werden behandelt

Das Behandlungsangebot soll einen Großteil der klassischen Zahnmedizin umfassen. Neben zahnerhaltenden und chirurgischen Eingriffen kümmert sich Schultschik beispielsweise um Zahnersatz und die Versorgung von Zahnlücken. Kieferorthopädische Behandlungen gehören hingegen nicht zum Angebot. Erfahrung bringt der 29-Jährige auch im Umgang mit Kindern und Menschen mit Zahnarztangst mit.

Termine ab 15. September möglich

Anfang Oktober nimmt die neue Kassenordination von Schultschik ihren Betrieb in der Brauhausgasse auf. Wer sich bereits einen Termin sichern möchte, kann das ab Dienstag, dem 15. September, unter 04242/38 680 tun.