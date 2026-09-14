Buntes Programm: So wird der Herbst im Villacher Stadtmuseum

Geschichte nur anschauen war gestern: Im Museum der Stadt Villach können Familien im Herbst selbst in die Welt der Archäologie eintauchen, bei einer Lesung auf Zeitreise gehen oder die Stadtgeschichte entdecken.

Nach dem Sommer setzt das Villacher Stadtmuseum sein Veranstaltungsprogramm im Herbst fort. Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf Angeboten für Familien. Neben einem Archäologie-Nachmittag sind eine Lesung, die die Besucher auf eine Zeitreise mitnehmen soll, sowie eine eigene Familienführung durch die Stadt- und Museumsgeschichte geplant.

Eigene Führung für Menschen mit Demenz

Das Programm richtet sich allerdings nicht nur an Familien. So bietet das Museum auch eine eigene Führung für Menschen mit Demenz an. Literaturfans können sich wiederum auf ein Literaturpicknick rund um das Thema Frieden freuen. Wer tiefer in die aktuellen Ausstellungen eintauchen möchte, bekommt dazu ebenfalls Gelegenheit: Museumsdirektor Andreas Kuchler führt persönlich durch ausgewählte Bereiche des Museums.

Lange Nacht der Museen steht bevor

Anfang Oktober beteiligt sich das Museum außerdem wieder an der „ORF-Langen Nacht der Museen“. Ein Tag der offenen Tür ist für den Herbst ebenfalls vorgesehen. Weiterhin zu sehen ist die Sonderausstellung „Wie Kriege enden / How wars end“. Auch die neu gestaltete Archäologie-Ausstellung bleibt geöffnet. Die genauen Termine und Informationen zu den einzelnen Herbstveranstaltungen veröffentlicht die Stadt Villach auf ihrer Museumsseite.