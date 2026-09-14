Carmens Herzensprojekt: Dieser Verein bringt Frauen-Power nach Villach

Frauen gegenseitig stärken, Sichtbarkeit schaffen und Raum für echte Begegnungen bieten – das ist das große Herzensprojekt der Kärntner Psychotherapeutin Carmen Auer. Im Juni 2025 gründete sie den Verein „WomanWonderWeib-ICH-keit“, der Frauen aus der Region vernetzen und ermutigen soll. Die Idee dazu entstand direkt aus ihrer beruflichen Praxis: „Ich bin vom Grundberuf Psychotherapeutin und habe einfach gemerkt, dass das, was fehlt, das Echtsein und das Miteinander-in-Kontakt-Kommen ist“, erklärt Carmen M. Auer im Gespräch mit 5 Minuten. „Deswegen läuft das auch total gut, die Leute melden sich da extrem gern an.“

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Sichtbarkeit, Vernetzung und kostenlose Mini-Retreats

Einmal im Monat trifft sich der Verein zu einem Netzwerk-Treffen, bei dem sich Frauen und ihre Projekte vorstellen können – sei es der Schritt in die Selbstständigkeit oder Berichte über besondere Lebenserfahrungen wie eine dreimonatige Reise mit Kindern. Es geht darum, Erfahrungen zu teilen, die anderen Mut machen. Zusätzlich veranstaltet der Verein monatliche Freizeitaktivitäten und für Mitglieder kostenlose Mini-Retreats. „Bei den Mini-Retreats machen wir Yoga, Breathwork, Meditation und Klangreisen. Das ist genau das, was unsere Kompetenzen sind“, so die Vereinsgründerin gegenüber 5 Minuten.

©WomanWonderWeib-ICH-keit | Bei den monatlichen Mini-Retreats stehen Yoga, Meditation und Klangreisen am Programm. ©WomanWonderWeib-ICH-keit | Bei den monatlichen Mini-Retreats stehen Yoga, Meditation und Klangreisen am Programm.

Herbstspecial „Meet Your Spirit“ am 26. September in Villach

Wer die Arbeit des Vereins und die Gemeinschaft näher kennenlernen möchte, hat am Donnerstag, dem 26. September, die ideale Gelegenheit dazu: Der Verein lädt zur zweiten Auflage des Herbstspecials „Meet Your Spirit“ nach Villach ein. Unter dem Motto Achtsamkeit, innere Stärke und Selbstermächtigung erwartet die Besucherinnen ein buntes Programm aus Klangsessions, inspirierenden Vorträgen, Workshops sowie Ausstellerinnen, die ihre Projekte präsentieren. Die Veranstaltung soll Frauen einen geschützten Raum bieten, um zur Ruhe zu kommen, neue Impulse mitzunehmen und sich unverstellt mit Gleichgesinnten auszutauschen. Weitere Informationen und die Anmeldung findest du hier.