Sicher unterwegs: Villach bietet kostenlose E-Scooter-Kurse an

E-Scooter-Fahren wirkt auf den ersten Blick kinderleicht. Doch eine falsche Bremsung, eine enge Kurve oder eine unerwartete Situation im Straßenverkehr können schnell gefährlich werden. In Villach gibt es jetzt kostenlose Kurse.

In Villach können Erwachsene im September kostenlos üben, sicherer mit dem E-Scooter zu fahren. Die Stadt bietet gemeinsam mit dem Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) und dem Mobilitätsanbieter TIER-Dott wieder einen kostenlosen Fahrsicherheitskurs an. Statt trockener Theorie soll dabei vor allem die Praxis im Vordergrund.

Üben auf nachgebauten Straßenzügen

Der Kurs findet im ÖAMTC-Mobilitätspark in der Kumpfallee 77 statt. Dort können die Teilnehmer auf originalgetreu nachgebildeten Straßenzügen den Umgang mit dem E-Scooter trainieren, ohne sich gleich in den echten Straßenverkehr wagen zu müssen. Hintergrund sind auch die Gefahren, die mit den elektrisch betriebenen Rollern verbunden sind. Unfälle können mit schweren Verletzungen enden. „Die Verwendung von E-Scootern bringt Gefahren mit sich, die viele unterschätzen“, erklärt Villachs Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Kurs ist kostenlos

Der nächste Kurs findet am Mittwoch, 23. September, von 14 bis 16 Uhr statt und richtet sich vor allem an Erwachsene. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Online-Anmeldung ist über die Website der Stadt Villach erforderlich. Auch für Kinder gibt es eigene E-Scooter-Kurse. Diese werden allerdings direkt in Kooperation mit Schulen angeboten. Interessierte Eltern und Lehrer können sich dafür an Vizebürgermeisterin Katholnig wenden.