Kollision auf der L42 – zwei Verletzte

Ein Verkehrsunfall rief am Montagmorgen (14. September 2026) die Einsatzkräfte im Bezirk Villach-Land auf den Plan. Gegen 7.10 Uhr nahm ein Beamter der Polizeiinspektion Feistritz/Drau im Zuge seiner Dienstverrichtung bei der Schulwegsicherung einen Zusammenstoß im Gemeindegebiet von Paternion direkt wahr. Nach ersten Erhebungen war eine 67-jährige Autofahrerin aus Villach mit ihrem Wagen auf der L42 (Villacher Straße) unterwegs und beabsichtigte, nach links einzubiegen. Dabei dürfte die Lenkerin jedoch das entgegenkommende und geradeaus fahrende Auto einer 20-jährigen Frau aus dem Bezirk Feldkirchen zu spät gesehen haben, so die Kärntner Polizei in einer Aussendung.

Beide Lenkerinnen ins LKH Villach gebracht

Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligten erlitten dabei Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die 67-Jährige sowie die 20-Jährige vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Feistritz/Drau standen die Freiwillige Feuerwehr Feistritz/Drau mit drei Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen im Einsatz.