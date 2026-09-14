Iced Matcha Latte & Softeis: Neues Lokal eröffnet am Villacher Hauptplatz

In der Villacher Innenstadt tut sich etwas: Zwischen McMullens und der LeBurger eröffnet mit „SM Softice“ ein neues Lokal. Auf der Karte stehen neben Eis auch Matcha, Milchshakes, Kaffee und Desserts.

Am Villacher Hauptplatz tut sich wieder etwas: Ein neues Lokal mit Softeis, Matcha, Kaffee und süßen Snacks zieht ein.

Am Villacher Hauptplatz tut sich wieder etwas: Ein neues Lokal mit Softeis, Matcha, Kaffee und süßen Snacks zieht ein.

Gute Nachrichten aus der Villacher Innenstadt: Ein bislang noch geschlossenes Geschäftslokal bekommt neues Leben eingehaucht. Direkt zwischen McMullens und der LeBurger bereitet sich derzeit „SM Softice“ auf die Eröffnung vor.

Von Softice bis Matcha

Was künftig angeboten wird, lässt sich bereits an der ausgehängten Speisekarte erkennen. Herzstück ist – wie der Name vermuten lässt – Softeis in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Eine Portion wird mit 3,60 Euro angegeben. Dazu kommen verschiedene Milchshakes, darunter Erdbeere, Schokolade, Banane und Vanille. Auch beim aktuellen Trendgetränk Matcha gibt es Auswahl: Auf der Karte finden sich unter anderem Iced Matcha Latte sowie Varianten mit Erdbeere, Mango und Maracuja. Die Matcha-Getränke sollen auch warm erhältlich sein.

Kaffee und Süßes

Wer es klassischer mag, findet Espresso, Cappuccino und Caffè Latte auf der Karte. Außerdem werden verschiedene Limonaden angeboten. Auch eine Auswahl an Desserts ist geplant: Von Donuts und Muffins über Mousse-au-Chocolat-Törtchen und Ribisel-Pfirsich-Torte bis hin zu Brownie-Cheesecake reicht das angekündigte Angebot.

©5 Minuten Am Villacher Hauptplatz eröffnet ein neues Lokal. ©5 Minuten Verschiedene Getränke und Desserts stehen auf der Karte.

Eröffnung am 19. September

Aktuell laufen im Lokal noch die letzten Vorbereitungen. Auf einer Tafel werden Passanten darüber informiert, dass SM am 19. September mit dem vollständigen Angebot öffnen will. Damit bekommt die Villacher Innenstadt in wenigen Tagen einen weiteren Treffpunkt für Eis, Kaffee und Süßes.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2026 um 19:30 Uhr aktualisiert