Radrennen sorgt für lange Straßensperren rund um Villach: Das müssen Autofahrer wissen

Wer am kommenden Sonntag im Raum Villach, Gailtal oder Drautal mit dem Auto unterwegs ist, sollte seine Fahrt gut planen. Wegen der Premiere des Radrennens Carinthia200 werden am zahlreiche Straßen vorübergehend gesperrt.

Wegen Carinthia200 werden am Sonntag Straßen abschnittsweise gesperrt, im Gailtal für rund ein bis zwei Stunden, zwischen Windischer Höhe und Drautal für mehrere Stunden.

Wegen Carinthia200 werden am Sonntag Straßen abschnittsweise gesperrt, im Gailtal für rund ein bis zwei Stunden, zwischen Windischer Höhe und Drautal für mehrere Stunden.

Knapp 2.000 Rennradfahrer aus 24 Nationen gehen am Sonntag, den 20. September, beim Radrennen „Carinthia200“ an den Start. Um 7.05 Uhr setzt sich das Feld in der Villacher Innenstadt in Bewegung. Von dort führt die Strecke zunächst über Warmbad und Fürnitz nach Arnoldstein und weiter durch das Gailtal. Über die Windische Höhe geht es anschließend ins Drautal und zurück nach Villach. Während manche Abschnitte nach ein bis zwei Stunden wieder frei sind, müssen Autofahrer andernorts mit Sperren von bis zu siebeneinhalb Stunden rechnen.

Hier bleiben Straßen besonders lange gesperrt

Gerade zwischen der Windischen Höhe und dem Drautal müssen sich Anrainer und Autofahrer auf längere Einschränkungen einstellen. Der Grund: Diese Straßen werden von beiden angebotenen Renndistanzen befahren. Die L33 Kreuzner Straße im Bereich der Windischen Höhe ist beispielsweise von 7.30 bis 14 Uhr gesperrt. Zwischen Farchtensee und Stockenboi dauert die Sperre von 7.45 bis 14.30 Uhr, zwischen Stockenboi und Zlan von 8 bis 15 Uhr. Noch länger betroffen ist der Abschnitt von Puch über Kellerberg bis in den Villacher Zielbereich: Hier ist eine Sperre von 8.45 bis 16.20 Uhr vorgesehen.

Villacher Innenstadt bis 22 Uhr betroffen

Eine Sonderregelung gilt rund um Start und Ziel in Villach. Teile der Nikolaigasse und Bahnhofstraße bleiben wegen Auf- und Abbau sowie aus Sicherheitsgründen von 5 bis 22 Uhr gesperrt. Auf der eigentlichen Startstrecke durch die Innenstadt sowie über die Italienerstraße und Warmbaderstraße gilt die Sperre von 6.30 bis 7.45 Uhr. Auch zwischen Warmbad und Fürnitz ist in diesem Zeitraum kein normaler Durchzugsverkehr möglich. Von Fürnitz Richtung Arnoldstein folgen weitere Sperren von 6.45 bis 8.15 Uhr. Zwischen Arnoldstein, Feistritz an der Gail und Vorderberg sind Straßen von 7 bis 8.50 Uhr betroffen.

Auch Bad Bleiberg betroffen

Wer die lange Distanz über knapp 200 Kilometer fährt, dreht nach der ersten Rückkehr nach Villach noch eine zusätzliche Schleife. Sie führt über St. Martin und Heiligengeist nach Bad Bleiberg und Labientschach und anschließend erneut über die Windische Höhe. Deshalb wird die Strecke von Villach nach Heiligengeist von 9 bis 12.30 Uhr gesperrt. Zwischen Heiligengeist, Bad Bleiberg und Labientschach gilt die Sperre von 9.30 bis 13 Uhr, auf der L36 Kerschdorfer Straße weiter Richtung Kreuzner Straße von 9.45 bis 13.30 Uhr.

Was Autofahrer jetzt wissen müssen

Die Straßen sollen nicht automatisch während des gesamten angegebenen Zeitfensters gesperrt bleiben. Sobald das Teilnehmerfeld samt Schlussfahrzeug einen Abschnitt passiert hat, kann dieser nach Angaben des Veranstalters wieder freigegeben werden. An insgesamt elf Kreuzungen entlang der Strecke sowie fünf weiteren im Villacher Stadtgebiet werden außerdem Querungsmöglichkeiten eingerichtet. Dort können Fahrzeuge zwischen einzelnen Gruppen des Rennfeldes durchgelassen werden. Wartezeiten sind allerdings möglich. Einsatz- und Rettungsfahrzeuge können die Strecke im Notfall jederzeit passieren.

Die wichtigsten Infos für Autofahrer im Überblick: A2-Abfahrt Villach-Warmbad: in Richtung Villach durchgehend geöffnet; in Richtung Fürnitz ist während der Durchfahrt des Feldes mit Wartezeiten zu rechnen.

in Richtung Villach durchgehend geöffnet; in Richtung Fürnitz ist während der Durchfahrt des Feldes mit Wartezeiten zu rechnen. A2-Abfahrt Arnoldstein: während der Sperrzeit im Bereich Arnoldstein geschlossen; Ab- und Auffahrt alternativ über die B111 Gailtal Straße.

während der Sperrzeit im Bereich Arnoldstein geschlossen; Ab- und Auffahrt alternativ über die B111 Gailtal Straße. Weißenstein: Das Gemeindegebiet ist über eine wechselseitige Teilsperre der L37 zwischen Kellerberg und Neuer Dorfstraße mit Wartezeiten erreichbar.

Das Gemeindegebiet ist über eine wechselseitige Teilsperre der L37 zwischen Kellerberg und Neuer Dorfstraße mit Wartezeiten erreichbar. Querungsstellen: an elf Kreuzungen entlang der Strecke sowie an fünf Kreuzungen im Villacher Stadtgebiet – Durchlass jeweils zwischen den Gruppen des Feldes.

an elf Kreuzungen entlang der Strecke sowie an fünf Kreuzungen im Villacher Stadtgebiet – Durchlass jeweils zwischen den Gruppen des Feldes. Villacher Innenstadt: Halte- und Parkverbotszonen in Ringmauergasse, Draulände, Udo-Jürgens-Platz, Nikolaigasse und Trattengasse. Die Siedlungsgebiete Lind, Hafner Straße und Panoramaweg (Obere Fellach) bleiben über Querungen bzw. eine bedarfsgerechte Teilsperre erreichbar.

Knapp 2.000 Radfahrer starten in Villach

Grund für die umfangreichen Verkehrsmaßnahmen ist die Premiere der Carinthia200. Die Teilnehmer können während des Rennens zwischen zwei Strecken wählen: Die lange Variante führt über 197,4 Kilometer und 2.731 Höhenmeter, die kürzere über 105,7 Kilometer und 1.304 Höhenmeter. Betroffen sind Straßen in Villach sowie in Finkenstein am Faaker See, Arnoldstein, Hohenthurn, Feistritz an der Gail, St. Stefan im Gailtal, Nötsch im Gailtal, Bad Bleiberg, Paternion, Stockenboi und Weißenstein. Wer am Sonntag dort unterwegs sein muss, sollte notwendige Fahrten möglichst außerhalb der jeweiligen Sperrzeiten planen. Für Fragen zu den Verkehrsmaßnahmen hat der Veranstalter unter 0660 / 5576511 eine eigene Verkehrsinfo-Hotline eingerichtet.