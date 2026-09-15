Villacher Gastronom übernimmt Traditionsbetrieb am Berg

Bei der Pöllinger Hütte auf der Gerlitzen Alpe steht ein Pächterwechsel bevor. Mit Beginn der kommenden Wintersaison übernehmen der Villacher Gastronom René Koch und seine Partnerin Nicole Bundi gemeinsam mit ihrem Team den traditionsreichen Gastronomiebetrieb.

Koch führt die Draurast schon lange

René Koch ist seit 1997 in der Gastronomie tätig und führt seit 2002 das Café Draurast in Villach. Darüber hinaus bringt er langjährige Erfahrung aus der Saison- und Berggastronomie mit. Nicole Bundi ist ausgebildete Köchin und Restaurantfachfrau. Sie bringt neben ihrer gastronomischen Erfahrung vor allem organisatorische Stärke und langjährige Berufserfahrung in verantwortungsvollen Bereichen mit. Gemeinsam wollen Koch und Bundi die Pöllinger Hütte als Wirtepaar führen.

Eingespieltes Team

Unterstützt werden sie von einem eingespielten Team erfahrener Mitarbeiter, die bereits seit mehreren Saisonen zusammenarbeiten und Erfahrung aus der Berg- und Eventgastronomie mitbringen. „Die Pöllinger Hütte hat einen starken Namen, viele Stammgäste und eine gewachsene Geschichte. Unser Ziel ist nicht, alles neu zu machen. Wir wollen das Gute erhalten und gleichzeitig dort neue Akzente setzen, wo es für die Gäste und den Betrieb Sinn macht“, beschreibt René Koch die gemeinsame Linie.

Klassische Berghütte

Kulinarisch soll die Pöllinger Hütte weiterhin klar als klassische Berghütte erkennbar bleiben. Regionale Produkte, eine verlässliche Küche und persönliche Gastlichkeit sollen auch künftig eine zentrale Rolle spielen. Zu viele Details wollen die beiden vor dem Start allerdings noch nicht verraten. „Wir haben einige konkrete Ideen, aber wir wollen nicht alles vorwegnehmen. Ein paar Dinge sollen die Gäste im kommenden Winter selbst entdecken“, so Koch.

Start ab Dezember

Der offizielle letzte Betriebstag des bisherigen Pächters ist am 26. September. Im Zuge dieses Tages werden René Koch, Nicole Bundi und ihr Team auch offiziell vorgestellt. Danach geht die Pöllinger Hütte zunächst in die Herbstpause. Der Start unter neuer Führung ist für das erste Dezemberwochenende und damit rechtzeitig zur kommenden Wintersaison geplant.