Nach Abriss-Sorgen: Gute Nachrichten für Villacher Mieter

Ein Teil der alten Siedlung im Villacher Stadtteil Neue Heimat ist bereits modernisiert. Für die restliche Sanierung ergeben sich nun neue Möglichkeiten.

Das erfuhren die Mieter bei einer Info-Veranstaltung. Bei einer Info-Veranstaltung gestern, Montag, wurden die Mieter der Kanaltaler Siedlung im Stadtteil Neue Heimat über die nächsten Sanierungs-Schritte aufgeklärt. Anwesend waren Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Bürgermeister Günther Albel sowie die LWBK-Geschäftsführer Harald Repar und Wolfgang Ruschitzka. Wichtigste Botschaft: Der Großteil der Anlage kann erhalten bleiben. Einen vollständigen Abriss der Siedlung, wie von manchen befürchtet, wird es nicht geben.

Zwei Gründe:

Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens schaffen die 165 geförderten Mietwohnungen in den sechs bereits fertiggestellten Neubauten Spielraum für die nächsten Maßnahmen. „Sie geben uns etwas Luft“, sagt LWBK-Geschäftsführer Harald Repar. Denn verbindliches Ziel sei natürlich nicht nur, die Nachkriegswohnungen zu modernisieren, sondern gleichzeitig auch die Zahl der Mietwohnungen zu erhöhen. Der wachsende Standort Villach erfordere dies. Zweitens hätten technische Analysen gezeigt, dass die Bausubstanz der verbliebenen Häuser besser sei als jene der bereits vor Jahren entfernten Gebäude. Deshalb könne mit Leichtbau-Aufstockungen und Anbauten gearbeitet werden. Baubeginn soll 2028 sein.

Bürgermeister als Vermittler

Die Modernisierung und Verdichtung der Kanaltaler Siedlung sorgt seit Jahren für zum Teil hitzige Diskussionen. Kritiker werfen der LWBK vor, Bestandsgebäude zu leichtfertig abgerissen zu haben. Die schlechte Bausubstanz habe jedoch keine andere Wahl gelassen, entgegnet die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft. „Als Bürgermeister kann ich so einen Konflikt nicht einfach übergehen. Auch wenn die Stadt Villach hier nicht selbst baut und nicht unmittelbar zuständig ist, war es mir ein echtes Anliegen, gemeinsam mit LHStv.in Schaunig die Rolle als Vermittler einnehmen“, sagt Bürgermeister Günther Albel. Mit Erfolg, denn das Gesprächsklima habe sich seither deutlich verbessert.

Verbesserte Kommunikation

Alle Beteiligten hätten aus dem Projekt und seinen Konflikten gelernt. „Seit mittlerweile acht Jahren kommunizieren wir unsere Projekte besser – etwa mit laufend aktualisierten Infopoints“, sagt LWBK-Geschäftsführer Harald Repar.