„Man erntet, was man sät“: Landjugend veranstaltete tolles Event

„Man erntet, was man sät“ – und die Landjugend Köstenberg kann auf ein starkes Vereinsleben, viele helfende Hände und rund 600 Besucherinnen und Besucher besonders stolz sein.

Mit Traktorumzug, Festmesse, Disco und einem großen gemeinsamen Zusammenkommen wurde Erntedank in Köstenberg würdig gefeiert. Beeindruckend ist vor allem, was junge, engagierte Menschen hier gemeinsam auf die Beine stellen und wie viele Menschen sie damit zusammenbringen.

Mit dabei:

Mit dabei waren auch Bürgermeisterin Margit Heissenberger, Vizebürgermeister Sandro Spendier sowie zahlreiche weitere Gemeindevorstände. Besonders schön ist, dass Bürger, Bäuerinnen und Bauern sowie viele Vereine dieses Fest gemeinsam mittragen und damit eine wichtige Tradition in Köstenberg hochhalten.