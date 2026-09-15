„Wieder tanzen statt nur zuschauen“: Junge Villacher wollen Fortgehen wiederbeleben

„Viele wollen gute Stimmung, vergessen aber, dass sie selbst Teil dieser Stimmung sind“: Fünf junge Villacher wollen Kärntens Fortgehszene mit ihrem Verein GLITCH wieder mehr Leben einhauchen.

Handy raus, filmen, Story posten – aber selbst kaum noch tanzen? Fünf junge Villacher finden, dass das Fortgehen nicht mehr das ist, was es einmal war. Mit ihrem Verein GLITCH wollen sie daran etwas ändern und wieder mehr Menschen auf die Tanzfläche bringen. Am Samstag, 19. September, versuchen sie das direkt am Millstätter See.

Für gute Stimmung muss man etwas tun

„Viele wollen gute Stimmung, vergessen aber, dass sie selbst Teil dieser Stimmung sind. Wir wollen Räume schaffen, in denen Menschen wieder tanzen statt nur zuzuschauen“, sagt Gründer David Plessl. Gemeinsam mit Martin Erjavec, Christoph Hummer, Paul Dunkl und Leon Thamer gründete er zu diesem Zweck 2025 den Verein GLITCH. Ihr Schwerpunkt liegt auf elektronischer Musik, insbesondere House, und heimischen DJs.

Fortgehen hat sich verändert

Die jungen Veranstalter beobachten vor allem seit der Corona-Zeit einen Wandel beim Fortgehen. Menschen seien länger zu Hause geblieben, gleichzeitig sei eine neue Generation mit einer anderen Partykultur groß geworden. Dazu kommen soziale Medien: Aufwendig inszenierte Großveranstaltungen prägen dort mitunter die Erwartungen daran, wie eine gelungene Partynacht auszusehen hat. GLITCH will bewusst einen anderen Schwerpunkt setzen. Sie erklären ihr Konzept wie folgt:

Bei der Auswahl der DJs zählt für GLITCH nicht Reichweite allein. Entscheidend ist, ob ein Artist musikalisch zum Format passt und einen Abend tragen kann. Auch die Orte sollen nicht nur Raum für eine Party sein, sondern den Charakter des Abends mitprägen.“

Zurück an den Ort, an dem alles begann

Am Samstag kehrt der Verein nun gewissermaßen zu seinen Anfängen zurück. Im Bootshouse in Dellach am Millstätter See veranstaltete GLITCH 2025 sein erstes Event. Nun wird dort erneut House-Musik gespielt – direkt am Wasser. Auflegen werden DJ Grafenauer, DJ Gregory und DJ TenFifty. Los geht es um 16 Uhr, Tickets gibt es laut Veranstalter ab vier Euro. Seit seiner Gründung war der Verein bereits bei Veranstaltungen in Klagenfurt, Velden, Villach und Spittal an der Drau aktiv. 2026 war das Team außerdem an Organisation und Durchführung des Soundwave Festivals in Velden beteiligt. „Das Festival brachte nach längerer Zeit wieder internationale elektronische Musik nach Kärnten und zeigte, dass House- und Clubformate auch regional funktionieren können, wenn Publikum, Sound und Rahmen zusammenpassen“, schildern sie ihre Eindrücke.

Instagram-Account gehackt

Kurz vor den nächsten Veranstaltungen musste der junge Verein allerdings auch einen herben Rückschlag hinnehmen. Nach eigenen Angaben wurde ihr Instagram-Account gehackt und anschließend gesperrt. Über diesen Kanal habe GLITCH zuvor monatlich rund 50.000 Menschen in Österreich erreicht. Doch die jungen Villacher lassen sich davon nicht beirren: „Die Sperre bedeutet den Verlust eines wichtigen Kommunikationskanals; die geplanten Veranstaltungen finden dennoch statt“, erklären sie abschließend.