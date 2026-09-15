Fußballverein trauert um guten Geist: „Wenn Hilfe gebraucht wurde, war er zur Stelle“

Große Trauer beim SV Arnoldstein: Robert „Tilo“ Anderwald ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Über viele Jahre war er eng mit dem Fußballverein verbunden und packte überall dort mit an, wo Hilfe gebraucht wurde.

Robert Anderwald ist am Dienstag, 8. September 2026, im Alter von 72 Jahren verstorben. Besonders beim SV Arnoldstein hinterlässt sein Tod Spuren. Der Verein verabschiedet sich in den sozialen Medien mit persönlichen Worten von seinem langjährigen Wegbegleiter.

Viel mehr als nur der Platzwart

Über viele Jahre kümmerte sich „Tilo“, wie Anderwald genannt wurde, als Platzwart um die Sportanlage des SV Arnoldstein. Sein Einsatz beschränkte sich allerdings längst nicht darauf. „Wenn Hilfe gebraucht wurde, war er zur Stelle – sei es als Trainer im Nachwuchs, als Schiedsrichter oder einfach als helfende Hand rund um unseren Verein“, erinnert sich der SV Arnoldstein. Auch wenn sich die Wege zuletzt getrennt hätten, seien die vielen gemeinsamen Jahre und seine Verdienste für den Klub unvergessen. „Der SV Arnoldstein wird dir ein ehrendes Andenken bewahren“, heißt es in der Trauerbekundung.

Abschied am 21. September

Auch seine Familie und Wegbegleiter nehmen bald Abschied von Robert Anderwald. Die Urnenverabschiedung findet am Montag, 21. September 2026, um 14 Uhr in der Aufbahrungshalle am Waldfriedhof in Fürnitz statt. Anschließend wird die Urne im Familiengrab beigesetzt.