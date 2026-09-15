Treffner Kirchtag begeisterte vier Tage lang – heuer auch besondere Ehrengäste

Vier Tage lang wurde in Treffen gefeiert, getanzt und musiziert: Der traditionelle Kirchtag lockte mit einem bunten Programm. Heuer mischten sich auch zahlreiche Gäste aus der deutschen Partnerstadt Öhringen unter die Feiernden.

Los ging es bereits am Freitagabend (11. September). Die Landjugend Treffen eröffnete das lange Kirchtagswochenende mit ihrer Veranstaltung im Festzelt am Sportgelände. Am Samstag zogen dann traditionell die Zechen zum Kirchtagsladen durch den Ort. Standler und der Vergnügungspark sorgten während des gesamten Wochenendes zusätzlich für Kirchtagsstimmung.

Platztanz und großer Festzug am Sonntag

Der eigentliche Kirchtagssonntag begann mit einer Messe in der Pfarrkirche, die vom Gemischten Chor Gegendtal musikalisch begleitet wurde. Danach wurde es am Marktplatz traditionell: Nach einem Auftritt der Fahnenschwinger aus Öhringen folgten der Platztanz und ein Kulturprogramm. Mit dabei waren unter anderem die Marktmusik Treffen, die Landjugend, der Gemischte Chor Gegendtal und die Goldhaubenfrauen. Auch die Gäste aus Öhringen brachten mit Musik und Fahnenschwingen ihre eigenen Traditionen mit. Anschließend zogen Vereine, Musiker und Besucher gemeinsam zum Festzelt am Sportgelände. Dort wurde der Kirchtag offiziell mit dem traditionellen Bieranstich eröffnet. Für die musikalische Begleitung beim Frühschoppen sorgten die Marktmusik Treffen und die Stadtkapelle Öhringen gemeinsam.

©Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

Deutsche Freunde feierten mit

Dass heuer eine besonders große Delegation aus Öhringen dabei war, hatte einen Grund: Treffen und die deutsche Stadt feierten am selben Wochenende das 30+1-jährige Bestehen ihrer Gemeindepartnerschaft. Bereits am Samstag wurde bei einem Festakt die Partnerschaftsurkunde erneut unterzeichnet. Die Verbindung besteht seit 1995 und wird unter anderem von den Feuerwehren, Musikvereinen und zahlreichen persönlichen Freundschaften getragen. Am Sonntag feierten die Gäste aus Deutschland dann beim Treffner Kirchtag mit. „Gerade beim Kirchtag sieht man, was unsere Gemeinde ausmacht: Tradition und Kultur, unsere Vereine und viele Menschen, die gemeinsam anpacken und Gemeinschaft leben“, sagt Bürgermeister Andreas Fillei.

Am Montag gehörte das Festzelt den Kindern

Nach drei Tagen Feiern war allerdings noch nicht Schluss. Am Montag folgte zum bereits siebenten Mal der Treffner Kinderkirchtag. Die Kinder des Kindergartens Treffen und des Montessori Kinderhauses zogen gemeinsam ins Festzelt ein. Dort wartete ein eigenes Bühnenprogramm mit Kindergarten, Montessori Kinderhaus, Musikschule Bodensdorf-Gegendtal und der Band des Hauses Herrnhilf. Bei einer Kinderdisco wurde anschließend fleißig getanzt. Auch abseits der Bühne gab es einiges zu tun: Eine Kindertombola, Spielestationen, Zöpfe flechten, Blumenkränze gestalten, Buttons, Kinderschminken und eine Fotobox standen auf dem Programm. Den Höhepunkt bildete schließlich eine Zaubershow mit „Magic Zuze“.