Baumschule trauert um Seniorchef: „Seine Spuren bleiben“

Pflanzen, Erde und Traktoren gehörten über Jahrzehnte zu seinem Leben: Die Baumschule Karl in Treffen am Ossiacher See trauert um ihren Seniorchef Kurt Karl.

„Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von einem Menschen, der unsere Firma über viele Jahrzehnte geprägt hat“, teilt die Baumschule Karl in den sozialen Medien mit. Seniorchef Kurt Karl hat am 12. September seine Augen im 83. Lebensjahr für immer geschlossen. Er verstarb nach langer, schwerer Krankheit.

„Bis zuletzt war er Teil unserer Firma“

Für Karl war das Unternehmen weit mehr als nur ein Arbeitsplatz. „Pflanzen, Erde, Traktoren und vor allem seine Leidenschaft für das, was hier entstanden ist, waren ein wichtiger Teil seines Lebens“, erinnert sich das Baumschule-Team. Auch im höheren Alter blieb der Seniorchef mit dem Betrieb verbunden: „Bis zuletzt war er Teil unserer Firma – mit seiner Erfahrung, seiner Tatkraft und seiner ganz besonderen Art.“

„Seine Spuren bleiben“

Die Baumschule findet für ihren Abschied besonders passende Worte: „Seine Spuren bleiben – in unserem Unternehmen, in unseren Erinnerungen und in all dem, was weiter wachsen und weiterblühen wird.“ Zum Abschied bedankt sich das Team bei Kurt Karl für die gemeinsamen Jahrzehnte, seine Arbeit und seine Leidenschaft. „Ruhe in Frieden. Wir werden dich vermissen!“ Die Verabschiedung von Kurt Karl findet am 25. September um 15 Uhr in der Zeremonienhalle am Zentralfriedhof Villach statt.