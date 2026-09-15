28-Jährige in Villach getötet: Tatverdächtiger bleibt in U-Haft

Knapp einen Monat nach dem gewaltsamen Tod einer 28-jährigen Villacherin bleibt der Tatverdächtige hinter Gittern. Die Untersuchungshaft gegen den 39-Jährigen wurde verlängert.

Der Fall hatte Ende August für Bestürzung gesorgt. Am 21. August wurde eine 28-jährige Frau unter der Villacher Stadtbrücke nicht mehr ansprechbar aufgefunden, wie 5 Minuten exklusiv berichtete. Eine Obduktion ergab, dass sie infolge einer Gewalteinwirkung gestorben war. Wenige Tage später wurde ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach festgenommen. Nun gibt es eine neue Entwicklung: Wie der Sprecher des Landesgerichts Klagenfurt, Christian Liebhauser-Karl, gegenüber der APA bestätigte, wurde die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten verlängert. Sie gilt vorerst bis 12. Oktober.

Streit unter der Stadtbrücke soll eskaliert sein

Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen waren der 39-Jährige, die 28-Jährige und weitere Personen am Abend des 21. August gemeinsam unter der Villacher Stadtbrücke. Zwischen dem Mann und der Frau, die laut Polizei eine Beziehung geführt hatten, dürfte es im Laufe des Abends zu einem Streit gekommen sein. Dabei soll der 39-Jährige seine Partnerin mit einem Schlag oder Tritt so schwer verletzt haben, dass sie an den Folgen starb. Die Rettung wurde gegen 20.43 Uhr alarmiert, konnte das Leben der 28-Jährigen jedoch nicht mehr retten.

Obduktion brachte Ermittler auf die Spur

Unmittelbar nach dem Tod der Frau war noch nicht klar gewesen, was passiert war. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Obduktion an. Diese zeigte ein erschreckendes Ergebnis, nämlich dass massive Gewalteinwirkung zu ihrem Tod geführt hatte. Das Landeskriminalamt und Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Villach nahmen daraufhin die Ermittlungen auf. Diese führten schließlich zum 39-Jährigen. Am 28. August wurde er aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am folgenden Tag in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Beschuldigter spricht von Unfall

Der 39-Jährige bestreitet weiterhin, dass er die 28-Jährige töten wollte. Gegenüber den Ermittlern stellte er den tödlichen Vorfall als Unfall dar. Die Behörden ermitteln dennoch wegen Mordverdachts. Mit der nun erfolgten Verlängerung bleibt der Villacher jedenfalls vorerst bis 12. Oktober in Untersuchungshaft. Für den 39-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.