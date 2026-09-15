Es ist entschieden: So geht es mit dem VSV weiter

Wenige Tage vor dem geplanten Start in die neue ICE-Hockey-League-Saison hat sich heute entschieden, wie es mit dem Villacher Traditionsverein weitergeht. Bei einer Krisensitzung wurden die entscheidenden Weichen gestellt.

Nach turbulenten Wochen im Adlerhorst und einer Krisensitzung am Dienstag (15. September) steht nun fest, wie es mit dem VSV weitergeht: Die Adler können in die neue Saison starten.

Gespräche mit Geschäftsführer-Kandidaten laufen

In enger Abstimmung mit Partnern aus der regionalen Wirtschaft, Vertretern der win2day ICE Hockey League sowie dem Vereinsvorstand rund um Obmann Manfred Herzog und Vorstandsmitglied Marc Baumann wurde nach Angaben der Adler eine tragfähige Lösung erarbeitet. Zudem stehe der Club in intensiven Gesprächen mit einem möglichen Geschäftsführer: „Dieser ist unser Wunschkandidat, und es gibt auch positive Signale“, sagt Vereinsobmann Herzog. Damit ist auch der Meisterschaftsstart am kommenden Freitag gesichert – der EC iDM Wärmepumpen VSV beginnt mit dem Auswärtsspiel gegen die Pioneers Vorarlberg. Herzog erklärt:

Das war ein Kraftakt in den letzten Tagen. Wir haben unter hohem Zeitdruck viele Gespräche geführt, Lösungen gerechnet, Verantwortung übernommen und gemeinsam mit starken Partnern aus der Wirtschaft und der ICE-Hockey-League einen Weg gefunden, um in die Meisterschaft zu starten. Das ist ein wichtiges Signal für unsere Fans, Sponsoren und für ganz Villach.“

Winkler-Rücktritt löste Krise aus

Auslöser der aktuellen Führungskrise war der Rücktritt von Martin Winkler als Geschäftsführer der EC VSV GmbH. Der Verein bestätigte diesen am 10. September. Winkler hatte als Finanzvorstand eine zentrale Rolle im Klub eingenommen. Nach seinem Abgang kündigte der VSV an, sich zunächst einen vollständigen Überblick über die finanzielle und wirtschaftliche Lage der GmbH verschaffen zu wollen. Gleichzeitig begann die fieberhafte Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Denn ohne eine handlungsfähige Führung drohen auch Konsequenzen für den Spielbetrieb.

Finanzloch von bis zu 700.000 Euro

Doch die vakante Geschäftsführung ist nur eine Baustelle des Villacher Traditionsvereins. Schwer wiegt auch die finanzielle Situation. Laut ORF sollen dem VSV für den laufenden Betrieb in der bevorstehenden Saison rund 500.000 bis 700.000 Euro fehlen. Darüber hinaus stehen Forderungen des Finanzamts und der Österreichischen Gesundheitskasse sowie mögliche Rückforderungen von Pandemie-Förderungen im Raum. Wie hoch die tatsächlichen Verbindlichkeiten des Klubs sind, war zuletzt noch nicht abschließend geklärt. Der Verein hatte deshalb angekündigt, die Bücher und die wirtschaftliche Situation genau prüfen zu lassen.

Krisensitzung im Villacher Rathaus

Damit richtete sich der Blick am heutigen Dienstag auf das Villacher Rathaus. Dort kamen Vertreter zusammen, die an einer Lösung für den Traditionsklub arbeiten sollen. VSV-Legende und langjähriger Ex-Obmann Giuseppe Mion hatte gegenüber 5 Minuten bereits bestätigt, dass Erich Falkensteiner, Vizepräsident der ICE Hockey League und langjähriger Wegbegleiter des Villacher Eishockeys, an der Krisensitzung teilnehmen soll. Mion hatte zudem erfahren, dass auch der Kärntner Industrielle Hans Peter Haselsteiner dabei sein soll. Seine Hoffnung formulierte er gegenüber 5 Minuten klar: „Ich hoffe, dass man wenigstens die Saison retten kann.“

Liga bietet Unterstützung an

Auch die ICE Hockey League verfolgt die Entwicklung in Villach genau. Vertreter der Liga haben dem Verein Unterstützung bei notwendigen strukturellen Veränderungen angeboten. Finanzielle Hilfe durch die Liga selbst ist allerdings nicht vorgesehen. Nach einer Ligasitzung erhielt der VSV zunächst grünes Licht für den Saisonstart. Gleichzeitig wurde deutlich gemacht, dass die Probleme rasch gelöst werden müssen, um den weiteren Spielbetrieb abzusichern. Auch der Österreichische Eishockeyverband und Personen aus dem Umfeld anderer Klubs haben Unterstützung angeboten.

„Wir kämpfen Tag und Nacht“

VSV-Obmann Manfred Herzog hatte die Dramatik der Situation zuletzt deutlich gemacht: „Wir kämpfen Tag und Nacht um den Fortbestand des VSV.“ Gemeinsam mit dem ehemaligen Villacher Magistratsdirektor und erfahrenen Juristen Alfred Winkler wurde die wirtschaftliche Situation des Vereins durchleuchtet. Die Zeit drängt: Bereits am Freitag, 18. September, soll für die Adler die neue ICEHL-Saison beginnen. Zuvor müssen zentrale organisatorische und finanzielle Fragen geklärt werden.

Kein Sportbudget für den Profibetrieb

Auch das Land Kärnten hat sich inzwischen zur Krise geäußert. Landessportdirektor Arno Arthofer fordert vom Verein vollständige Transparenz und einen realistischen Plan für die Zukunft. Gleichzeitig machte er deutlich, dass Steuergeld aus dem Sportbudget nicht dafür eingesetzt werden könne, den Profibetrieb zu finanzieren. Das gelte nicht nur für den VSV, sondern ebenso für KAC und WAC. Unterstützt werde vom Land hingegen der Nachwuchsbereich. Dessen Zukunft sei laut Arthofer unabhängig vom Schicksal der Profimannschaft abgesichert. Groß war in den vergangenen Tagen auch die Solidarität mit dem gebeutelten Traditionsklub. Fans, ehemalige Funktionäre und sogar Anhänger des Erzrivalen KAC sprachen den Adlern öffentlich ihre Unterstützung aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2026 um 20:11 Uhr aktualisiert